【美職聯】碧咸獲洛杉磯銀河建銅像表揚　聯賽開鑼前豎立主場外

「萬人迷」碧咸在球員時代曾效力洛杉磯銀河6季時間，雖然多年間亦數次被外借至AC米蘭，但對碧咸在銀河的地位並無影響。洛杉磯銀河早前宣布，將在主場外豎立碧咸的銅像，以此向「萬人迷」致意。

碧咸在2007年離開西班牙勁旅皇家馬德里，並首度遠赴美職聯落班，加盟洛杉磯銀河。「萬人迷」於洛杉磯效力6個球季，雖然未能助銀河奪得美職聯冠軍，但亦曾為銀河連續兩屆奪得美職聯賽盃（MLS Cup），而洛杉磯銀河至今亦為美職聯賽盃中，歷來最成功的球隊，多年來合共五度於該項賽事封王。

碧咸連續兩年助銀河勇奪美職聯賽盃冠軍。（Getty Images）

碧咸於效力洛杉磯銀河的幾年間，亦曾短暫重返歐洲球壇，兩度被外借至AC米蘭助拳。碧咸效力6季間，一共上陣118場，即使他兩度外借離隊，但他在球隊的貢獻良多，使洛杉磯銀河決定為他建造銅像，表揚碧咸對銀河的貢獻。

碧咸在效力洛杉磯銀河期間，兩度外借至AC米蘭。（Getty Images）

洛杉磯銀河早前公布，在今季主場對芝加哥火燄的首場聯賽前，於主場尊嚴健康球場（Dignity Health Sports Park）外豎立碧咸的銅像，而碧咸亦將成為美職聯史上首位球員獲設銅像致意。

碧咸當年離開皇馬轉投洛杉磯銀河，亦成為一時佳話。（Getty Images）

碧咸在離開洛杉磯銀河後，轉投巴黎聖日耳門便掛靴。（Getty Images）

「萬人迷」在退役後，仍然不遺餘力地為美國足球發展出一分力。早前，碧咸以邁阿密為基地，成立球隊國際邁阿密（Inter Miami CF），並目標在2020年角逐美職聯。另外，碧咸亦入股英格蘭低組別聯賽球會沙福特城（Salford City），與傑斯﹑史高斯及尼維利兄弟齊齊做班主。