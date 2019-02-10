【英超】曼聯再贏獨欠費特　蘇斯克查力撐「有才華」

曼聯3球大勝富咸，蘇斯克查於去年12月走馬上任，成為看守領隊後已11戰不敗。 不少球員在「娃娃臉殺手」領導下表現神勇，但亦有球員成為「失蹤人口」，巴西中場費特洛迪古斯就是其中一個。 費特對富咸一戰再次不見蹤影，蘇斯克查對此作出解釋，並堅稱費特仍是自己計劃一部分。

費特洛迪古斯去年夏季以5200萬鎊轉投曼聯，成為前任領隊摩連奴一大重磅收購。不過自摩帥離開「紅魔」，由看守領隊蘇斯克查接過帥印，費特於拆禮物日曼聯擊敗哈特斯菲後，就未再於聯賽上陣。

3球大炒富咸後，紅魔繼續凌厲走勢，但費特再次榜上無名，更沒有隨隊遠征，外界就費特前途議論紛紛，始終過這名巴西中場轉會費不菲。然而蘇斯克查向大家派「定心丸」，指費特仍有機會為紅魔作出貢獻。

費特是曼聯今季重量級收購，但超過半季仍未能成為常規正選。（Getty Images）

蘇斯克查讚揚費特有天份，還向外界派定心丸指「不用擔心」。（Getty Images）

蘇斯克查：不用擔心

蘇斯克查指費特一定有機會出場：「費特與所有人一樣，有能力作出貢獻，這方面大家不用擔心太多。」

至於為什麼至今出場機會那麼少，蘇帥道：「我們知道費特是個好球員，所以希望他能早日適應英超足球。他很有才華，這是毋須置疑的。」

費特何時才能在夢劇院大放光芒？（Getty Images）

兩大因素影響費特出場機會

25歲的費特今季重磅加盟，但至今只上陣15次，蘇斯克查對此指出兩大因素：「第一，這裏是曼聯，眾人會期望即時交出好表現。第二，這是英超，他仍未習慣。」

現時紅魔順風順水，蘇帥希望對費特融入有幫助：「球隊現時走勢不錯，應可令他踢得更輕鬆。」

然而曼聯將會在下周歐聯十六強硬撼巴黎聖日耳門，其後聯賽又要對車路士和利物浦，面前連場硬戰，費特的「下次機會」仍是未知之數。