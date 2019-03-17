【意甲】「新利雲度夫斯基」7個月極速上位　比亞迪克自比哥倫布

一年前，克拉科夫街頭。22歲的波蘭小伙子，不知前途在哪裏，也不清楚自己可以攀上一個什麼高度。 有誰想到，短短7個月之間，他可以在意甲射手榜與C朗拿度並駕齊驅？大概連比亞迪克（Krzysztof Piatek）本人也沒想過。 今夜凌晨3時30分的意甲米蘭打吡，他隨時當上主角。

對比亞迪克來說，一切來得很快。

在不足3.5萬人口的波蘭西南部小鎮傑爾若紐夫（Dzierżoniów）長大，少年時期踢家鄉球隊Dziewiątka Dzierżoniów，15歲那年轉投波蘭第四級聯賽的另一區內球隊Lechia Dzierżoniów。兩年後得到甲組球會盧賓扎格列比（Zagłębie Lubin）青睞，一年後獲提拔上一隊，逐漸站穩陣腳。

比亞迪克在意甲「一拍即合」，1月由熱拿亞加盟AC米蘭。（Getty Images）

比亞迪克在盧賓扎格列比時的英姿。（比亞迪克Instagram）

力爭上游

身處波甲踢球是什麼回事？根據歐洲足協最新屬會球會系數（associated club coefficients），波蘭球會排名25位，4支有份參加歐聯或歐霸賽事的球隊均已出局。在有份參與的55個國家中排第25，看似是中游，如果再說明對上一位是哈薩克，對落一位是阿塞拜疆，相信會更清楚競賽水平。

波蘭頂級聯賽（Ekstraklasa）16支球隊，以每支球隊平均擁有30名球員計算，比亞迪克只是當中的480分之一。

歐洲中低檔次聯賽中效力中下游球隊，成功看來遙不可及。比亞迪克很努力，努力讓自己被看得見。因為曾經有一個人，能夠在波蘭第三級別聯賽開始熬出頭來，那人一直是他的目標──羅拔利雲度夫斯基。

2018年6月8日，比亞迪克加盟熱拿亞。（比亞迪克Instagram）

機會來了

2016年轉投另一支波甲球隊克拉科維亞（Cracovia），同樣不是班霸級球隊，他總算在這支中型班如魚得水，2017/18球季更以21個入球，在聯賽射手榜排第三位。

數據不算太搶眼，但意甲球會熱拿亞，願意用400萬歐元押注在這位22歲年輕人身上，而且果然押對了：19次為球隊在意甲上陣，收獲13個入球，短短半年之間進步神速，狠狠把機會抓住，極速上位成為歐洲最炙手可熱的前鋒之一。

波甲跟意甲水平相差甚遠，比亞迪克卻進步神速，頻頻為熱拿亞入球。（Getty Images）

熱拿亞當踏腳石

也許因為自知這是一生只有一次的機遇，「我覺得自己有點像哥倫布，他在熱拿亞展開探險旅程，而所有來到這裏的年輕球員，也懷着利用它作為通往大球會踏腳石的夢想。」

他說得坦白：「如果持續有好表現，我將置身歐洲頂級球隊，我現在距離他很遠，但終有一天我會攀上羅拔利雲度夫斯基的高度。」

比亞迪克（中）被譽為「新利雲度夫斯基」，2018年9月首次代表波蘭，日後有望跟利雲度夫斯基在前線合拍攻堅。（視覺中國）

「新羅拔利雲度夫斯基」

因為同是波蘭人，位置也是前鋒，令比亞迪克被標籤為「新羅拔利雲度夫斯基」。然而按兩人的特點，羅拔是埋門觸角極強的純射手，比亞迪克速度較高，技術亦更全面。

熱拿亞主帥柏蘭迪利（Cesare Prandelli）讚揚，「他是跟我共事過球員中技術最全面一位，亦是歐洲其中一位最佳前鋒。」曾是巴西球王比利在國家隊的前線拍檔拖士圖（Tostao），認為他跟在AC米蘭打出名堂的巴西中場卡卡更相似。

半季為熱拿亞在意甲射入13球，他希望以入球回報球隊和會長信任。（Getty Images）

以入球報答

他一方面謙稱自己的上佳狀態只是偶然，「沒有球員可以每場比賽也有入球」，頭腦清晰地表示入球不是一切，「如果有球員在想：『我射入5球，我是足球之神』便大錯特錯，你仍是無名小卒，前面尚有漫漫長路。」

同時他又帶點狡猾地說，「熱拿亞是間大球會，可是目前在意大利並不算是強隊，在皇馬或祖雲達斯（入球）容易得多了」，間接向大球會推銷自己。

「我的目標是踢歐聯。熱拿亞和會長比斯奧斯（Enrico Preziosi）給我一個天大機會，唯一能報答他們信任和投資的便是入球，我不會令任何人失望。」

一開始比亞迪克的目標已很明確：利用熱拿亞為踏腳石，然後轉投一間有歐聯踢的大球會。（Getty Images）

夢想成真

他錯了。除了入球，還可以巨額轉會費回報球隊。車路士借走希古恩，AC米蘭為他虛位以待。3500萬歐元，熱拿亞半年淨賺3100萬歐元，以一個幫助不到他們提升聯賽排名的球員來說，夫復何求？

韋斯咸也同時出手，熱拿亞選擇賣給關係較密切的AC米蘭。「我終可加盟一間大球會，米蘭實在太奇妙！我希望可以夢想成真，繼續進步令自己事業再上層樓。」

他開心得近乎語無倫次，「毫無疑問我作出一個十分好的決定，有如童話故事一樣」，他大爆兩間球會給他人工相若，「我很尊重韋斯咸，米蘭可是一間大得多的球會啊」、「現階段在我的職業生涯來說，金錢並不是最重要的。在這裏，我有機會踢歐聯。」

「叫我神槍手！」為米蘭首4次上陣入4球後，比亞迪克呼籲大家這樣叫他。這亦是他的入球招牌慶祝動作。（Getty Images）

AC米蘭啊！

從他的經歷看來，有如此反應亦屬正常，「看到球會設施的時候，我感到很震驚，這裏的一切也是最高等級的，我們有6個足球場，當中兩個有熱融設備，一個是人造草，另外還有兩個健身室，廚房，飯廳，每個球員均有屬於自己的房間。真是個神奇的地方。」

由波甲走到意甲，比亞迪克在球場內沒有半點不適應，反而球會級數提升太快，為他內心帶來震撼，「簽合約然後參觀獎盃室，那兒讓我驚呆了。」

比亞迪克7個月內極速上位，他的成長高度令人期待。（Getty Images）

得不到的9號球衣

加盟之後，他美言道，「你不能拒絕AC米蘭這樣的球會」，同時矢言：「我不是來這裏做後備和拿薪水，能加盟一間傳奇球會，我希望好好運用今次機會。」

野心勃勃的波蘭小子，還把目光直指希古恩離隊後空出來的9號球衣，不害羞地直接向球會開口索要。體育總監李安納度給他的答案是：不能隨隨便便給你，想要的話，拿出好表現證明自己，把9號球衣搶回來。

得不到渴望的9號球衣，穿上19號的比亞迪克一樣「有貨交」。（Getty Images）

這招看來相當有效，穿上AC米蘭19號球衣的9場比賽攻入8球，當中6球在聯賽所得，意甲入球增添至19個，與C朗拿度並列第二，距離射手榜首的森多利亞前鋒加利亞雷拉只差一球。

暫時意甲排第三的AC米蘭，跟榜首的祖雲達斯相差達到24分，要追上基本上已沒可能。比亞迪克如要在射手榜贏過C朗和加利亞雷拉，卻仍大有機會。

能否得到曾寫上雲巴士頓、巴治奧、韋亞、波班、恩沙基等偉大名字的AC米蘭9號球衣，便要看餘下球季比亞迪克能否以更多入球，證明自己值得擁有。近年米蘭打吡相對過往大為失色，不過今夜絕對不能錯過他的打吡處子戰，因為這位性格張揚的「神槍手」，永遠懂得將子彈留在最大的舞台。

AC米蘭 對 國際米蘭 周日（18日） 3：30am Now 638台、有線602、614、654、662台直播

巴西名宿拖士圖認為，比亞迪克有前AC米蘭中場卡卡的影子。（Getty Images）

寂寂無名到炙手可熱 比亞迪克極速上位