【意甲】藍斯今夏高薪投祖雲達斯　社交網站答謝阿仙奴球迷

阿仙奴中場艾朗藍斯加盟祖雲達斯的傳聞一直不絕於耳，祖雲達斯與阿仙奴透過各自的球隊官方網站公布，艾朗藍斯將在今夏以自由身轉投意大利班霸。艾朗藍斯終結其11年的兵工廠生涯後，將首度征戰意甲賽場，而他亦在個人Instagram中答謝一眾阿仙奴球迷多年對他的支持。

現年28歲的艾朗藍斯（Aaron Ramsey），2008年僅17歲時由卡迪夫城改投阿仙奴，11年間曾經歷嚴重傷患，亦無阻他一步一步成為兵工廠隊中主力，至今為兵工廠上陣357場並攻入61球。

藍斯與阿仙奴的合約今季尾到期，他與球會在去年年尾在新合約上一直未能達成共識，而艾馬利接任後，藍斯在隊中預期的位置與新主帥有所不同，成為該名威爾斯中場離隊的導火線。

藍斯在卡迪夫城出道，在2008年受雲格賞識，加盟阿仙奴。（Getty Images）

藍斯與主帥艾馬利的想法不同，成他離隊的原因之一。（Getty Images）

艾朗藍斯未與兵工廠續約，亦引起不少歐洲豪門球會的興趣。外界一直盛傳藍斯將轉投祖雲達斯，如今終成事實。該名28歲的威爾斯中場，與祖雲達斯簽約4年，將於今夏離開效力11年的阿仙奴。藍斯轉投祖雲達斯後，將以周薪逾40萬英鎊，力壓加里夫巴利成為人工最高的英國球員。

祖雲達斯在官方網站公布藍斯將於今夏以自由身加盟，並簽約4年。（Twitter截圖）

艾朗藍斯的轉會消息公布後，他亦於個人Instagram中，向一眾阿仙奴球迷致謝，感謝他們在11個球季以來，不離不棄的支持，「我相信大家亦聽聞我將加盟祖雲達斯的消息，我希望在此答謝一眾忠心的阿仙奴球迷。我加入阿仙奴這個大家庭時只得18歲，在效力11個球季間，我經歷過高低起伏，但一眾球迷亦對我不離不棄，一直給予我相當多的支持。離開阿仙奴並非一個容易的決定，但我承諾餘下時間中，亦會付出百分百的努力協助球會。」

艾朗藍斯於Instagram中發文，答謝一直支持他的阿仙奴球迷。（Instagram截圖）

艾朗藍斯離開效力11季的阿仙奴，來季將首度征戰意甲。（Getty Images）

阿仙奴官方網站宣布藍斯的消息外，亦有感謝藍斯多年來為球隊的貢獻，更指他在球會及球迷的心目中，擁有一個特別的地位，同時祝願藍斯在未來的發展更順利。

雲格曾與5名英國球員續約，不過仍留在阿仙奴的，只有左面的贊堅臣。（網上圖片）

阿仙奴公布藍斯的離隊消息，並祝願他前程錦繡。（阿仙奴官網截圖）

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