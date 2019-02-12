【世青盃】巴西無緣決賽周　厄瓜多爾外圍賽晉級（有片）

2019世青盃在波蘭舉行，巴西沒有份兒，南美區由厄瓜多爾以首名晉級，較令人意外。當中厄瓜多爾射手甘賓拿在南美區賽事對委內瑞拉最後一輪射入「二段倒掛」，技驚四座。

南美U20錦標賽決賽周於智利舉行，厄瓜多爾只要在最後一輪對委內瑞拉贏波就歷史性首名。厄瓜多爾3分鐘已獲得12碼，前鋒甘賓拿一射中鵠，他在32分鐘以特別的方法增添紀錄，隊友左路傳中，他在對手頭槌解圍前倒掛踢高皮球，再坐在地上順勢掛射入網，以「二段倒掛」為球隊領前至2︰0。即使68分鐘他們少踢一人，完場前由干沙里斯埋齋，以3︰0擊敗委內瑞拉。甘賓拿（Leonardo Campana）效力厄瓜多爾的巴塞隆拿，以6球成為南美U20錦標賽決賽周神射手的他，有望在今次賽事後出國。

What a stupidly good goal by Leonardo Campana. pic.twitter.com/mbDhLuIAWL — MUNDIAL (@MundialMag) 2019年2月11日

甘賓拿倒掛逐格睇（按圖放大）

厄瓜多爾以5戰10分首名出線2019世青盃及2019泛美運動會，阿根廷、烏拉圭及哥倫比亞分以2至4名取得世青盃資格。這是厄瓜多爾U20首次於這項賽事取得首名，相反南美勁旅巴西卻不入世青盃。

厄瓜多爾由阿根廷教練Jorge Celico執教，在南美U20錦標賽表現穩定，首名出線。（視覺中國）

巴西多名新星，包括皇馬的雲尼斯奧斯、利華古遜的保連奴、萊比錫的Matheus Cunha沒有入選。以巴西聯賽球員為班底之下，森巴兵團於最後一輪即使以1︰0擊敗阿根廷，5戰5分與哥倫比亞同分，但得失球差2球只列第5。巴西貴為5屆世青盃盟主，近年成績明顯下滑，近4屆有3屆無緣世青盃決賽周，只有2015年摘亞成績較突出。

2019世青盃在波蘭舉行，亞洲代表是卡塔爾、日本、韓國及沙特阿拉伯，歐洲代表除了主辦國外，還有意大利、葡萄牙、烏克蘭、法國及挪威。