【游泳】日本女泳手池江璃花子患白血病　全面暫停訓練復出無期

被譽為日本奧運游泳金牌希望的18歲天才少女泳手池江璃花子，周二在Twitter公布確診患上白血病，震驚體壇。

在2018年雅加達巨港亞運獨取6金2銀，成為賽事MVP的池江璃花子，上月起赴澳洲進行海外集訓，不過因為身體不適提前在上周四返回日本。今日（12日）在社交網站Twitter公布自己患病的消息：「感謝各位朋友連日來的問候和支持，我在此要向大家報告，從澳洲回來後我接受了檢查，結果證實患上了白血病。」

池江又表示，仍未能接受自己患上白血病一事：「雖然我現在仍是對這個消息感到一片混亂，仍未相信自己患上這個病，但我知道只要接受正確的治療，這個病仍是可以獲得根治。」

池江璃花子於2018亞運取得6金2銀，被視為日本於2020東京奧運金牌希望。（資料圖片）

今次患上白血病，池江肯定需要休養一段時間，不過她在聲明中就未有定出確實的時間表，暫未知會否影響她明年出戰東京奧運。她表示：「在現時的情況下，我需要放棄參加4月的日本錦標賽，現在開始我會稍作休息和專心養病，希望很快能夠讓大家見到更強的池江璃花子，再次感謝大家的支持和關心。」2000年出生的池江璃花子，曾出戰2016里約奧運，是日本5個單項的紀錄保持者。

池江璃花子將全面暫停訓練，復出無期。（資料圖片）

日本游泳聯會就事件於本日中午召開記者會，未見池江本人。池江璃花子所屬的健身會所公司Renaissance社長吉田正昭指，池江預定在澳洲集訓至本月10日，但本月初表示身體不適，先於8日返回日本檢查，驗出白血病。醫生指池江的白血病仍屬早期，現正住院接受治療。

吉田指池江不會出戰4月的日本全國賽，至於何時重新投入訓練，備戰東京奧運，吉田指仍要於醫生相討，稍後公布。

池江璃花子訓練時不適，今日證實患白血病。（資料圖片）

池江於上月18日起到澳洲集訓。教練三木二郎指，訓練日程與日本相同，惟集訓至第二星期後半，池江露出疲態，呼吸時看來沉重，遂於本月4日到當地醫院檢查。三木指，目睹池江用肩頭幫助呼吸，以往從未見過，感覺不對勁。

三木又稱，池江在出發前的比賽表現不算好，當時向他表示有點疲累，狀態可望提升。但在澳洲集訓時，狀態未見好轉。不過，他強調池江對抗病一事表現正面，必定會戰勝病魔。

重溫池江璃花子往日英姿

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池江璃花子爆出病狀的消息一出震驚體壇，網友們也紛紛留言為她加油打氣，「大家都為你祈禱！」、「健康第一，先好好養病再拚吧！」、「一定能治好的！」