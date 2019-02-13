【賓士逝世】比利憶述世紀撲救　「他是個能使出魔法的守門員」

巴西球王比利與不少球壇中人，都在英格蘭傳奇門將賓士（Gordon Banks）離世後，發聲悼念於1966年奪得世界盃的鋼門。 比利在文中憶述1970世界盃，被賓士救出自己以為必入的頭槌，但指這段往事是二人友誼的開始，希望好友「一路好走」。

比利在Facebook憶述1970年賓士的神救：「作為一名足球員，有時你會即時知道自己確確實實『食應波心』。當時我如願頂出了理想的一球，飛向我想的位置，我已準備好慶祝了。」

1970年世界盃，賓士撲出比利以為必入的頭槌，可看到比利已舉高雙手慶祝。（路透社）

比利至今仍不相信賓士的神救。（網上圖片）

巴西球王續道：「但此時這個男人──賓士，在我的視線裏出現，猶如一個藍色魅影一樣，不知從何處出現，做出一些我認為不可能的事。他托走了我的頭槌攻門，皮球飛向上空並越過門楣。我不敢相信我眼睛看到的，就算現在再看一次，我仍是不能相信，不能相信他那迅雷不及掩耳的速度，及覆蓋的範圍。」

比利指賓士的撲救是二人友誼的開始。（網上圖片）

「他是個和藹友善的人」

不過，對比利來說，這一球只是一個開始，兩人友誼的開始。「我一生中有不少入球，但不少人都問我賓士的神救。他的撲救確是出神入化，但我對他的記憶不是止於這一球。」

比利說：「我對他的記憶是我倆的友誼，他是個和藹友善的人，為他人付出了不少。」

比利永遠懷念與賓士的友情。（比利Facebook）

今年78歲的比利甚至表示，「為他撲出我的頭槌而感到欣慰」，因為這是二人友誼的開始，「自己會一直珍惜下去」，又指二人每次見面都「似從未分開過一樣」。

比利最後向「賓士引以為榮」的家人，送上摰誠的哀悼。最後比利向賓士說：「願你安息，我的好友。沒錯，你是個能使出魔法的守門員，但你豈止於此，你是個出色的人類。」