【特約．逆走100】Theragun每秒震動40次　放鬆肌肉好幫手

3月16及17日，一群越野跑手將會集結於元朗大棠，一同挑戰一百公里越野山賽「Buff逆走100」。 賽事全程路線共100公里，應付如此長途路程，肌肉將承受巨大壓力。若於賽事途中，務求短時間內放鬆肌肉，檢查站的深層肌肉治療按摩槍將會是你的好幫手。

「Buff逆走100」為本地越野山賽盛事，全程路線共100公里，將逆走麥理浩徑，從元朗大棠走至西貢北潭涌，一改一般順走的習慣，故名「逆走100」。賽事沿途設有共10個檢查站（CP），連同起點及終點，將有食物及飲品予跑手作補給之用。

第一屆「逆走100」檢查站。（大會提供）

此外，於CP6及終點亦設有大會指定深層肌肉治療按摩槍Theragun予跑手們使用。無間斷的路程或令肌肉處於繃緊狀態，影響你的表現。於CP6使用按摩槍可讓跑手於短時間內持續激活深層肌肉，回復最佳狀態，之後到終點再用於放鬆繃緊肌肉，舒緩痛楚。按摩槍更配備6個不同形狀大小及軟硬度的槍頭，適用於不同身體部位，例如「掃把頭」對ITB尤其有效。縱使是單人參賽的你，其他難以觸碰的肌肉位置如背部、腰部等等都可以放鬆得到。

距離賽事前一個月，跑手們定好策略應對不同地貌及難度嗎？各位跑手，Stick to it！頂住呀！

Theragun G3PRO

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