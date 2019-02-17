【港超聯】元朗中堅王睿被逐　夢想大勝而回下仗迎凱景

今屆港超爭標競爭激烈，但護級形勢同樣緊湊，榜下游的理文及凱景今輪聯賽均未能取勝，夢想FC今日（17日）於主場青衣運動場迎戰佳聯元朗，最終夢想把握多踢一人優勢，下半場連轟3球，以4：1大勝元朗搶分成功，升上第8位後暫緩護級壓力。

夢想FC早前積極增兵，羅致前阿根廷U21中場亞哥斯達，此子今日先列後備，而日援川瀬浩太則未入大軍名單；中場線有馬高斯停賽期滿復出，林衍廷及林樂勤兩位小將繼續擔正。兩軍為搶分開賽均欲採取主導，於中場爭奪期間多次埋身肉搏，戰至26分鐘元朗中堅王睿因侵犯對方而被罰黃牌，夢想於右路K角位對出獲得罰球，並由馬高斯主射，皮球彈地後於遠柱入網，助夢想領先1：0。

港超聯，夢想FC主場以4：1大勝佳聯元朗。（袁志浩攝）

林衍廷羅振庭頭撼頭 王睿兩黃一紅被逐

不過夢想的優勢僅維持10分鐘，戰至36分鐘，元朗左後衛張健峰左路傳中，皮球落點準確且力度十足，元朗前鋒陳廣豪衝前迎頂，快夢想守門員屠俊翹一步將波送入網內，元朗追成平手。完半場前林衍廷跟羅振庭於一次爭頂中頭撼頭，兩人雙雙倒地，其中林衍廷更一度流到滿手血，幸經治理後能自行離場，兩軍半場踢成1：1。

港超聯，完半場前林衍廷跟羅振庭於一次爭頂中頭撼頭，兩人雙雙倒地，其中林衍廷更一度流到滿手血，幸經治理後能自行離場。（袁志浩攝）

換邊後僅4分鐘夢想再度領先，杜馬思於禁區內犯手球，夢想獲得12碼，馬高斯操刀射入，個人梅開二度。元朗54分鐘有張健峰禁區內起右腳抽射，但僅僅柱邊出界，其後中堅王睿更領第二張黃牌被趕離場。少打一人的元朗反而壓前進攻，66分鐘遭夢想一次反擊得手，由馬高斯近門射入，大演帽子戲法，助球隊抛開至3：1。夢想尾段換入新兵亞哥斯達，82分鐘此子禁區內踏順射遠柱入網，最終夢想以4：1大勝元朗，11戰得9分升上第8位，而元朗則繼續以11分位到第7。

港超聯，夢想FC主場以4：1大勝佳聯元朗。（袁志浩攝）

陳偉豪：球員應把握眼前機會

夢想主教練梁志榮指球隊於菁英盃出線後，可專心應該今仗聯賽，加上此役影響護級形勢，全隊決心相當大，「馬高斯復出的確加強串連攻勢的能力，但最重要是球員努力去拚，以鬥心贏波，我很滿意。」夢想下仗將跟凱景交手，再上演護級大戰，「細榮」相信球員壓力已大大減低，希望可以眾將可延續士氣，準備迎接這場大戰，並讚揚亞哥斯達的加盟，令球隊變化更多。

港超聯，夢想FC主場以4：1大勝佳聯元朗。連中三元的馬高斯，賽後帶走皮球慶祝。（袁志浩攝）

上半季港超聯賽，夢想每仗失球均達兩球或以上，惟最近已減低失球數字，今場亦只失一球，隊長陳偉豪坦言球隊已慢慢適應過來，餘下每仗都以爭勝為目標，「今仗的3分球隊意義很大，但同時提醒球員機會擺在眼前，便要好好把握，就如Fatgor（林衍廷）今仗傷出，後備入替的北村祝踢得不錯，或者這樣便可繼續獲得上陣機會。」至於首度上演帽子戲法的馬高斯，認為全取3分比個人入球數量更重要，他亦將目標放在對凱景的「六分波」上，希望再為球隊取勝。