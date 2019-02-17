【帆船】殘亞運前港將戰香港帆船賽周　2.4mR級單人帆船包辦冠亞

兩名曾參戰2014亞殘運的港將畢熾揚和付遠威，在「第六屆香港帆船賽周2019」中的2.4mR級單人帆船包辦頭兩名，來自香港的選手更在8個級別中贏得其中6個冠軍，成績斐然。

2月14至17一連四日在淺水灣、深水灣、赤柱及螺洲舉行的「第六屆香港帆船賽周2019」，共設有8個小型帆船組別。

這個香港帆船運動總會和香港遊艇會合辦的賽事，除主場出戰的香港選手，今屆亦吸引來自中國、中華台北、澳門、柬埔寨、關島、印度、緬甸、挪威和瑞典選手參賽。

「第六屆香港帆船賽周2019」2月14至17一連四日在淺水灣、深水灣、赤柱及螺洲舉行。（賽會提供）

2014年仁川亞洲殘疾人運動會（亞殘運）帆船銅牌得主付遠威，出戰香港帆船賽周2.4mR級單人帆船組別。（賽會提供）

在2.4mR級單人帆船5位參賽選手中，有兩位前香港代表。2014年仁川亞洲殘疾人運動會（亞殘運）帆船銅牌得主付遠威，即使已屆47歲，每周練習三天之餘，還不時鍛練體能，令他保持良好競賽狀態。

去年曾獲組別亞軍的他，今年原以冠軍為目標，可惜遇上較強風力，首兩天比賽未能完全進入狀態，即使最後3場賽事全部得到第一名，但仍不足以讓他後上反勝，他以總分15分成為組別亞軍，未能更進一步。

付遠威出戰香港帆船賽周2.4mR級單人帆船時英姿。（賽會提供）

2014年亞殘運賽艇港將畢熾揚，轉項玩帆船一樣厲害，他在香港帆船賽周2.4mR級單人帆船項目成功衛冕冠軍。（賽會提供）

的士司機帆船冠軍

冠軍由頭9場賽事中7場得到第一的畢熾揚奪得。這位52歲的2014年亞殘運賽艇港將依然「寶刀未老」，轉玩帆船項目一樣出色，繼去年贏得冠軍後，今年順利衛冕。

有趣的是，他把卓越戰績歸功於他的正職──的士司機。他指出，工作時間的彈性相對較大，加上家人支持，讓他可毫無後顧之憂地揚帆追夢。

畢熾揚說家人的支持加上的士司機的工作彈性較大，協助他在香港帆船賽周再創佳績。（賽會提供）

畢熾揚已屆52歲，但仍保持上佳體能狀態。（賽會提供）

今屆香港帆船賽周吸引245名來自香港、中國、中華台北、澳門、柬埔寨、關島、印度、緬甸、挪威和瑞典選手參賽。（賽會提供）

現年13歲的馬頌祺已連續5年參與香港帆船賽周樂天小帆船級別賽事。（賽會提供）