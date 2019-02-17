【足球】英格蘭名宿荷杜憶述死過翻生經歷　獲音訊工程師急救續命

英格蘭一代中場荷度上年10月因心臟病差一點就離開人世，61歲的他近日憶述事發經過，感激音訊工程師及時急救救了自己一命外，又自爆病發前一刻，自己正在踢波！

荷杜在61歲生日當日，到電視台擔任足球節目嘉賓，正當拍完節目後，眾人一起「的波」耍樂，突然間這名曾效熱刺、車路士的中場突然倒地，更撞到頭部，當時沙維治在旁邊，還以為荷杜跟自己開玩笑。

荷杜指病發當時，正與沙維治「的波」耍樂。（Getty Images）

荷杜明言如果正在打高爾夫，可能早已失救。（Getty Images）

「我們經常開這類玩笑，Robbie（沙維治）以為我在玩鬧，但發現我沒反應後就知出事，更懷疑我吞了自己的舌頭。」荷杜不違言：「如果我真的死了，最諷刺是我做的最後一件事是踢波！」

荷杜感激音訊工程師及時救援。（Getty Images）

音訊工程師「神救」續命

荷杜指沙維治不知所措，只能呼叫求援，音訊工程師Simon Davies即時趕到，隨即幫荷杜做心外壓，還用了心臟除顫器保住自己一命。「幸好他趕到了，將我的命救回來，如果他去了廁所、離開了攝影棚或放假的話，我就不能在這裏講故事了。」

荷杜指生日病發，保住生命可謂「禮物」。（Getty Images）

這位英格蘭名將自爆心臟一度停頓至少60秒，多得Davies的搶救才撿回一命。雖然自己有7條肋骨，被Davies做心外壓弄至骨折，但荷杜仍感謝他的「神救」：「多得他，我未是時候死。」由於頭落地，所以醫護人員更擔心其腦部有否受損，發現無大礙，只是頭皮瘀黑一片，才處理其心臟問題。

曾為英格蘭領隊的荷杜作結時說：「這是個頗特別的生日，給自己的禮物是生命得到『續期』。」