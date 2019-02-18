【英足總盃】車路士16強大戰曼聯　今晚深夜有免費直播

球迷喜訊！近年英格蘭足總盃在香港少有直播，今晚深夜車路士主場對曼聯，終於等到免費直播。 新媒體製作公司體通天下宣布，將免費播放這場矚目16強大戰。

英格蘭足總盃闊別香港球迷一段時間，體通天下日前宣布奪得2018/2019及2019/2020連續兩季足總盃播映權，周一（18日）再公布免費播放車路士對曼聯的16強大戰。

球迷要留意的是，要收看必須先下載體通天下的流動應用程式（App），完成下載後，還需要登記成為會員才可收看，建議各位最好先做好登記手續。

除NBA 賽事外，體通天下同時獲得今明兩季德甲、荷甲及下季中超播映權。

體通天下免費直播今晚深夜車路士對曼聯的足總盃16強大戰。（Getty Images）

足總盃16強：車路士 VS 曼聯 今晚深夜3時30分 體通天下（Sports2World）App直播

蘇斯克查力撐山齊士會慢慢重拾最佳狀態，今晚「山神」會否用好表現回報主帥信任？（Getty Images）

01攝影團隊的香港馬拉松靚相已陸續上載 打開01 app港馬專頁 輸入號碼布搵靚相

蘇斯克查力撐山齊士

說回今場賽事，曼聯早前在歐聯16強首回合0：2不敵PSG，蘇斯克查吃下接任後首場敗仗。近態大勇的安東尼馬迪爾和連格在該仗傷出，今場需休戰養傷，前線將由遲遲未上力的山齊士擔正。



蘇斯克查力挺「山神」將回勇，「他是很好的球員，很有天份……如果他取得入球，肯定可重拾信心。」他指出球員狀態有高低起伏，更拿茄汁作比喻：「就如你打開瓶蓋倒茄汁，卻一直倒不出來，但它一旦來了，便會源源不絕。」

有說比賽超過700場的山齊士高峰已過，蘇帥認為這位30歲戰將仍可踢很多年，「他來曼聯一年，我來曼聯兩個月，之前他有傷在身，如果一開始便要他在最佳狀態並不公平。我肯定到季尾可看到最佳狀態的他。」

夏薩特口裏說支持沙利，他能否用表現去證明？（Getty Images）

據了解馬迪爾和連格需倦勤兩至三周，換言之，除今仗對車路士外，之後英超對利物浦、水晶宮、修咸頓的英超聯賽，以至3月7日作客巴黎聖日耳門的歐聯16強次回合賽事，他們均不能上陣。

車路士的苦惱

車路士近期聯賽表現反覆，先後作客大敗予般尼茅夫和曼城，更因得失球差跌落兩級由第四降至第六位。主帥沙利堅持433陣式，堅持不用簡迪而用佐真奴打防中，飄忽戰績自然傳來帥位不穩的消息。最新盛傳車路士管理層已忍無可忍，將以施丹取代他。

跟摩連奴和干地兩位前任主帥不同，主將夏薩特依然公開力撐沙利。聯賽表現走樣，盃賽更加不容再失，「夏神」是否真如他所言般支持沙利？今晚比賽認真看他的表現會否露出端倪。

同場加映：本周歐聯歐霸直播賽程