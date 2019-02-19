【港足】U23亞錦賽外圍賽初選名單公布　省港盃功臣成重心

3月尾的國際賽期，香港足球代表隊成年隊未必能安排賽事，不過U22梯隊將赴蒙古，出戰U23亞洲足球錦標賽外圍賽。

香港足總今日公布30人初選名單，當中不少球員為衛冕應屆省港盃的功臣，亦有許多是打入2014年亞少盃決賽周的「黃金一代」成員，包括鄭展龍、林樂勤、謝家榮、余煒廉、叢振洪、何振廷、顏卓彬、播磨浩謙。外流球員方面，梅州客家後衛徐宏傑、西乙B胡米利亞中場杜國榆、葡甲科瓦彼達迪的茹子楠均入選，同時，赴美升學、於當地大學聯賽效力的顏卓彬、周緣德及安永佳，亦獲列入名單；晉峰門將林駿杰成為名單上唯一一名港甲球員。

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香港U23初選名單，有前鋒安永佳的名字。（資料圖片/梁鵬威攝）

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安頓任主教練

香港U22主教練方面，則由青年隊主教練安頓（Carlos Anton）出任，郭嘉諾則因需赴中國修讀亞洲足協專業級教練牌照課程，始終未能領軍。這支「港青」將於3月5日開操，至3月18日赴蒙古烏蘭巴托，在22、24及26日，分別與G組其餘3支對手新加坡、東道主蒙古及朝鮮，進行單循環的分組賽，首名球隊及4支最佳次名球隊可直入2020年在泰國舉行的決賽周，若決賽周主辦國的泰國同樣成為小組首名或4支最佳次名之一，則第5支最佳次名球隊亦可獲決賽周資格。

茹子楠在省港盃攻入一球，現效科瓦彼達迪的他入圍U23亞洲賽初選名單。（資料圖片/梁鵬威攝）