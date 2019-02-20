【FIFA19】最強壯球員不再！　艾堅芬華敵不過法蘭克福前鋒

《FIFA 19》「力王」易位！韋甘比前鋒艾堅芬華（Adebayo Akinfenwa），以強壯外型得到「野獸」的稱號，而且近年一直都是該電子遊戲中的最強壯球員，力量值高達98。 不過，今集力量值稍稍回落，艾堅芬華就要讓出「力王」寶座，新一任力王為法蘭克福前鋒施巴斯坦賀拿。

艾堅芬華雖然一直都於英格蘭低組別聯賽打滾，但步大力雄令他出名，成為不少《FIFA》玩家的寵兒。36歲的艾堅芬華曾表示，不少球迷都會在遊戲中故意用他作前鋒，拍下遊戲中自己射入黃球的短片，希望他可以在社交網上轉載。

比起足球員，艾堅芬華更像一個美式足球員或欖球員，「力的表現」令他多年在《FIFA》得到力量值98，為遊戲中一眾球員最高。野獸今年力量值微調降下1點，卻令他失去了力王的地位。

艾堅芬華多年來都是《FIFA》的力王。（Getty Images）

艾堅芬華步大力雄。（Getty Images）

Game迷：別讓他知道

《FIFA》迷得知力王易位，新一任最強球員為法蘭克福的施巴斯坦賀拿後，紛紛於Twitter留言，斥責直指遊戲製造商EA：「EA不能這樣做，這是對艾堅芬華的不敬。」有球迷寫道：「比艾堅芬華更強壯？沒X可能！」又有球迷指不能讓野獸看到：「所以他（賀拿）就是現在FIFA中最強壯的球員！？不應讓艾堅芬華看到...」

球迷戲稱不要讓艾堅芬華知道自己不再是最強壯球員。（Getty Images）

賀拿現時為法蘭克福射手，於聯賽攻入11球。（Getty Images）

來自法國的賀拿，今季於法蘭克福表現不錯，至今有11個聯賽入球。遊戲中，24歲的他身體質素不錯，彈跳力86、力量98，埋門能力亦十分不錯，位置、把握力及窩利皆為82，12碼達91，惟速度及盤球數據較低，綜合值為中規中矩的81。