【D1田徑．協恩．張靜嵐】告別樽頸位　跳高女王志在跳高六連霸

跳高—－當選手飛越欄杆的瞬間，全場掌聲雷動。 籃球—－當皮球穿過籃網的剎那，全場歡呼躍動。 跳高與籃球，交織出協恩中六生張靜嵐的中學生涯。

於協恩中學訓練，已經成為張靜嵐生活的一部份。（盧翊銘攝）

港九區D1中學校際田徑比賽開戰在即，身兼田徑隊及籃球隊成員的張靜嵐，自言難以平衡兩方面發展，「籃球校隊每星期訓練3日，跳高在外又訓練3日，每星期都要練6天。」她今年勇奪籃球精英賽冠軍，為協恩達成七連霸偉業；去年跳高奪金並將學界紀錄推高至1.73米，完成個人跳高五連霸。個人與團體運動皆取得優秀成績，當張靜嵐要二擇其一作專項，她心裡已作決定，「未來會視跳高為主項，我比較享受田徑運動，因為跳高是個人項目，訓練及比賽節奏都可以自己控制。」

訪問當日可見，張靜與一眾田徑隊師妹言談甚歡。（盧翊銘攝）

遇上樽頸 曾想放棄



張靜嵐下定決心以跳高為主項，但訓練之路又豈會一帆風順，「遇上樽頸位是訓練最辛苦的事，每當練習時有些動作做來做去都做不好，我會非常洩氣，甚至想過放棄。如果訓練是開心的，我可以無限地練。」談起樽頸位，怎想到此時此刻張靜嵐正處於掙扎期，「臨近考試經常溫習，而經常坐着又會令筋骨變硬，令近期訓練量減少，表現亦隨之而下滑，所以現在也算是我的樽頸位。」突破界限，為每個運動員的必經之路，過程雖艱辛，但熬過後才能進入另一境界，希望張靜嵐早日迎來這豁然開朗的一日。

面對樽頸位，張靜嵐一度想過放棄。（盧翊銘攝）

幸得老師教練支持，才能將張靜嵐帶出迷惘。（盧翊銘攝）

做到最好 迎戰港九D1

受籃球精英賽影響，令張靜嵐跳高的訓練量大減，訪問當日距離港九D1田徑賽不足一個月，她希望把握餘下時間做到最好，「之前花費許多時間在讀書及籃球上，希望接下來一個月可以提升訓練量，好好備戰。」於學界個人跳高五連霸，今年張靜嵐志在衛冕，「由中一開始在跳高已有比較好的成績，每一年都希望可以做到最好、以冠軍為目標。中一至中五都能夠奪金，來到最後一年害怕會中斷連霸，唯有盡力比賽。」假若能夠成功六連霸，張靜嵐將為自己的中學生涯劃上完美句號。

1.73米，為張靜嵐個人最佳成績，亦是她去年學界D1田徑奪金的成績。（盧翊銘攝）

盼完美告別學界

於協恩的中學生涯來到最後一年，張靜嵐對學校只有滿滿不捨，對一班田徑隊師妹亦有一番寄語，「希望她們（師妹）可以自動自覺練習，可能現在她們並不認為自己可以擔起大旗，就如從前的我一樣，但其實每個協恩同學出一份力，就可以撐起學校。」今年D1田徑賽，這名中六生希望協恩可以保住頭三席位，「希望可以保持第三位置，坐三望二。」

一躍成名，且看張靜嵐今年能否完美告別學界。（盧翊銘攝）

中學時代同時參與多項運動的學生比比皆是，由「通才」轉型為「專才」，少不免遇上樽頸位。衝破迷牆，才能破繭成為一名更好的運動員，相信張靜嵐正朝著這個目標進發。

運動員生涯總是充滿掙扎，張靜嵐決定迎難而上，做到最好。（盧翊銘攝）

港九區D1中學校際田徑比賽​ 賽事資訊

地點：灣仔運動場

第一日：27/2/2019

第二日：5/3/2019

決賽日：8/3/2019 （01體育全日直播）

01體育網上直播「港九區D1中學校際田徑比賽2019」

日期：2019/3/8

時間：0855-1130 學界D1田徑決賽日 (上午比賽)

1255-1600 學界D1田徑決賽日 (下午比賽)

收看直播及重播方法：

網站

https://www.hk01.com/zone/3/%E9%AB%94%E8%82%B2手機及平板電腦

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