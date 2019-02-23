【英雄聯盟校際盃】香港首辦　4月開賽　盼令學生了解電競產業

「2019英雄聯盟校際盃 港澳區預選賽」首次在香港舉行，4月展開校內賽，7月中旬決勝。CGA創辦人周啟康（Ryan）期望透過今次賽事，培養學生對電競的正確態度，包括團隊合作和溝通管理能力。

英雄聯盟校際盃港澳區預選賽與其他傳統學界賽事稍有分別，將參賽學生分為公開組和校內晉級賽制，校內晉級賽制選手報名時還要填一份活動策劃書，撰寫如何在校內舉行比賽，策劃書被賽會接納後，賽會將協助學生在校內發展電競學會及舉行比賽。在校內晉級賽脫穎而出的選手，將與公開組的優勝隊伍合演總決賽。

CGA創辦人周啟康（左）與Garena代表陳先倫（右）對今次「英雄聯盟校際盃」期望極高。（潘思維攝）

Ryan說：「今次主要目標希望學生汲取舉辦賽事的經驗，令他們更了解電競產業。當然，這份策劃書是簡化版，不會增加學生的工作量，比賽時間亦不會定在考試期間，所以大家不需要擔心。」台灣遊戲代理Garena代表陳先倫亦提到：「台灣亦有類似制度，其實電競圈子除了選手，還有賽事規劃、轉播、市場推廣等，我們可借這次賽事，讓學生了整條電競產業鏈。」

英雄聯盟校際盃各贊助到台上合照。（潘思維攝）

今次賽事決賽將在數碼港的電競館舉行，是該場地的首場比賽。Ryan清楚說道：「電競選手的黃金年齡是16至23歲，學生年紀正是當打年齡，希望這次賽事能夠做好選拔機制，為2022的杭州亞運作準備。」