【D1田徑】男女拔首日暫列榜首　青奧銅牌「欄王」未破紀錄  

港九區D1中學校際田徑比賽今日（27日）於灣仔運動場上演首日賽事，分別力爭在男女子組衛冕的拔萃男書院及拔萃女書院穩守第一位。男拔於A、B、C Grade皆能取得最高分數，合共獲得112分，力壓第二位的喇沙書院（93分）及第三位的旅港開平商會中學（72分）；至於女子組方面已經形成「三頭馬車」局面，女拔以101.5分排榜首，協恩中學（88分）及德望學校（86.5分）緊隨其後。

首日比賽雖然未有太多刺激場面，但仍不乏精彩時刻。女子100米初賽於上午舉行，兩名A Grade奪冠大熱均順利晉身決賽：女拔的梁詠曦跑出12.28秒，以0.1秒之差壓過德望學校的陳佩琦，以初賽第一的姿態衝線，然而，這名女拔田徑隊隊長卻不滿意自己的表現，「今年我希望在學界D1田徑有所突破──100米跑入12秒內。本來打算初賽便盡力完成這個目標，但還是差一點。」梁詠曦自言今日太緊張，令發揮不佳，盼望決賽能造出12秒內的目標成績。

梁詠曦（藍衫）以初賽第一姿態晉身女子A Grade 100米決賽，她今年矢志突破12秒。（徐焌然攝）

德望朱珮澄雖然奪得跳遠金牌，但仍因成績不如預期而黯然落淚。（徐焌然攝）

德望中五生奪金仍落淚



至於女子A Grade跳遠金牌，則由德望中五生朱珮澄奪得。雖然勇奪金牌，但賽後朱珮澄卻因不滿自己表現而落淚，「自從去年學界，過去整年訓練質素都不佳，直到今日表現都未算好。」教練一句說話，卻是朱珮澄落淚的主因，「教練認為以我過去一年的訓練狀態，對於我能夠跳出這個成績已經滿意，但這卻令我覺得自己可以做得更好。」

青奧銅牌得主王珞僖（綠衫）現時需要準備DSE，狀態比起之前下滑。（徐焌然攝）

青奧銅牌下午登場 「跨欄王子」未破紀錄



下午賽事的焦點在於長沙灣天主教英文中學「跨欄王子」王珞僖（Addis）上，這名青奧110米欄銅牌得主回歸學界，自然無可匹敵。王珞僖在順利跑出13.95秒，以初賽第一名晉身男子A Grade準決賽。賽後Addis對於未能衝擊紀錄感到失望，「原本希望初賽便能打破學界紀錄，但今日熱身時間不足，狀態不佳，唯望準決賽及決賽能有更好的發揮。」正在準備公開試的Addis自言現時狀態不如參加青奧時，「因為要備戰DSE（中學文憑試），由一星期四次訓練下調至兩次，而且訓練質素亦不如以往，變相導致狀態下滑。」現時男子A Grade 110米欄紀錄，為張宏峰於三年前所創下的13.63秒。

男子A Grade跳高金牌由余振強紀念中學的曾柏浩奪得，他跳出1.95米，未能打破紀錄（2.01米）。（徐焌然攝）

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協恩連破C、B Grade接力紀錄



其後上演的4x400米接力初賽亦有驚喜，協恩中學女子B Grade接力隊（麥詠婷、何鍵靈、盧卓逸及方晴）跑出4分07秒74，將舊紀錄推前近4秒。賽後一班小妮子大呼驚喜，「賽前我們都沒有造出過相近時間，目標都只是4分15秒，所以看到衝線時間都不可思議，慶幸的是大家都成功造出個人最佳時間。」同一組合，於兩年前已經打破當時女子C Grade紀錄，堪稱最佳拍檔。



學界D1田徑次日賽事將於下週二（3月5日）繼續上演，且看男女拔能否保住領先優勢，為達成連霸奠下基礎。

打破紀錄後，協恩B Grade 4x400接力隊與師姐相擁慶祝。（徐焌然攝）

學界D1田徑首日積分榜（女子）

學界D1田徑首日積分榜（男子）