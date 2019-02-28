【足球】白必圖自豪成經典遊戲角色　Facebook親身回應

KONAMI日前解開多年來之謎，他們解釋了廿多年前推出的《INTERNATIONAL SUPERSTAR SOCCER》巴西前鋒Allejo，原型是夢幻組合之一的白必圖（BEBETO）。這名1994年世界盃冠軍功臣更在Facebook回應此事。

KONAMI推出的足球遊戲為《WINNING ELEVEN》，歐版原名為《INTERNATIONAL SUPERSTAR SOCCER》，之後再改為《PRO EVOLUTION SOCCER》。在《INTERNATIONAL SUPERSTAR SOCCER》遊戲中，前鋒Allejo同時入選美洲明星隊及世界明星隊，多個數值為90以上，在遊戲中被視為其中一個最強角色。

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Allejo的原型是白必圖。（網上截圖）

KONAMI透過PES巴西Twitter證實，Allejo的原型是巴西名宿白必圖，Gomez是羅馬里奧，其他還有列卡度洛查、萊爾（Rai）、費高、魯殊、迪比亞路、馬甸尼、古烈治、馬圖斯、佐卡夫、巴迪斯圖達、馬勒當拿。白必圖於Facebook回應此事︰「感謝Konami重提舊事，當年著名的Allejo一角是由我啟發的。我很榮幸登上遊戲，你們使用我入了多少球？」

白必圖掛靴多年，至於白必圖之子馬菲奧斯奧利華拉（Mattheus Oliveira）今季被士砵亭外借到甘馬雷斯，司職中場的他今季葡超13場攻入2球。

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《INTERNATIONAL SUPERSTAR SOCCER》球員對照表。（PES巴西TWITTER）