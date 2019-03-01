【田徑】楊文蔚灣仔運動場百戰磨煉　女生力量感染學界

「嘩！大到我都不敢直視呀！」 灣仔運動場孕育了眼前硬朗率真的「跳高女神」楊文蔚（Cecilia）。這天，她在港九區D1學界田徑賽為母校拔萃女書院的師妹督師，正正背向自己邁步準備跨桿英姿的大廈外牆巨型海報。 香港女子跳高紀錄的1.88米，是在台北的田徑場一躍而過的，但在灣仔場的經歷和成長成就了她榮耀的冠冕，「要加把勁再落力點，才對得住這麼大的楊文蔚」。

楊文蔚在灣仔運動場經歷過高與低，「跳得好不好、開心不開心，都是重要的回憶。」（曾梓洋攝）

訪問當日是D1學界田徑賽首日賽事，早上8時多通往會展的灣仔天橋擠滿了上班族，身邊拖着腳步行走的路人，每日營營役役，與掛在灣仔場對面商廈、眼神有火的巨型楊文蔚海報，形成強烈對比。每人都有自己的選擇，有人在灣仔名成利就，同時也有人在灣場百戰鍊磨，成為了香港的驕傲。

就如Ceci所言，海報上的標語是關於掌握在自己手中的命運：「很多地方如中國有很多女生因為家庭狀況、甚至覺得在沒有選擇下才會當上運動員，香港可能都是這樣子，運動員是排在最後的選擇。但在我的心裡，永遠是我的第一選擇。」

Ceci在學界賽以師姐身分指導師妹跳高，「我不會叫她們不要緊張，因為這樣她們便會覺得原來自己很緊張。」她笑謂。（曾梓洋攝）

「我希望師妹們能硬淨一點，再高都要有決心衝過去。」她坦言師妹還缺少一份衝勁。（曾梓洋攝）

不僅是第一，Ceci自言跳高是她生命的全部，生活的細節都是為了要躍得更高：「除了飲食方面有節制、早上會吃補充食品、睡覺多睡數小時、或是練習後沖熱水涼、用按摩槍令肌肉恢復等，做很多事情的出發點，都是為了要跳得更好。甚至我搭地鐵時看到打橫的杆，也會想想這有米幾？究竟要跑多快才能跳得過、起跳和身體重心要如何調整才跳得起。」如果要畫楊文蔚的「大腦想什麼」分布圖，那大有可能是跳高、跳高、跳高、跳高、跳高、跳舞、珍珠奶茶吧。她，在率真的大笑背後一直都執狂的努力著。

跳高是我生命的全部，生活的細節都是為跳高而做。 香港女子跳高紀錄保持者 楊文蔚

「灣場充滿我跳高生涯的成長和經歷。」不說不知道，原來「跳高女神」在灣場出戰的第一個公開賽也曾「包尾」。（曾梓洋攝）

「加油呀」、「跳完快啲著番長褲呀」，這一天她在場邊與女拔萃師妹們並肩作戰，不時肉緊地提場。她希望把衝勁也分予師妹：「我是一個比較有火氣、爆一點的人，但她們有時會缺少點衝勁，可能始終是C Grade年紀還小，不夠硬淨，有時去到較高位置時不夠強硬去衝，希望她們在之後的練習能練成強大意志。」由3年學界失意哭成淚人、首次參加公開賽排名榜末，到第一次跳過1.60米、1.70米、經歷6年艱辛訓練突破自我跳出1.81米刷新當時香港紀錄，她正是在這個「田徑聖地」鍊成堅定不移的決心。「這裏充滿我跳高生涯的成長和經歷，當中有開心也有不開心，都是一份回憶，希望之後都能在這裏創造更多紀錄」。

+ 5 + 4 + 3

這天她在場邊觀賽時表情肉緊：「我知道這賽事對她們很重要。」（曾梓洋攝）

以身作則 盼師妹鍊出鋼鐵意志

她笑說廣告牌出街後收到很多信息，學生對她說在這裏練習看到海報會多了衝勁，或是100米衝終點時看着正前方海報上的她，會有動力再跑快些，「我不是在灣仔場練習，我是在體院練習的，但我希望大家看到我的海報時，都會感受到別處的我也跟大家一樣在奮鬥」。

作為女性運動員，Ceci不奢望自己會帶來多大的影響，但希望可由感染師妹做起，以身作則讓大家更硬淨一點：「我最想影響到的便是學界的同學們、還是可以選擇的中學階段、可以改變將來的路的人。希望能以我的經驗來改變他們的想法，鼓勵他們去追求自己想要的東西，還有能在好辛苦的時候仍然頂住。」並非只有男運動員才會身心被苦練得滿身瘡痍，女生也可以為夢想捱苦頭：「我想告訴大家女生舉重舉到兩手損傷可以包住傷口繼續練習。」

1.81米，她的第一個香港紀錄是在灣場創下的，當時她突破了6年的樽頸；兩年前的1.88米後，她一直為下個紀錄每天挑戰自我極限。（曾梓洋攝）

其實，以生命影響生命這回事，是雙向的，Ceci也從學界獲得了力量：「鼓勵是需要的，但更需要的是陪伴，當你很辛苦的時候，想想我也是很辛苦在某個地方努力，希望他們不要輕易放棄，無論是在讀書還是興趣，成為他們的支柱。我在支持他們的時候，他們其實也在支持我，所以我們一起努力吧！」

「我希望能以自身經歷，鼓勵學生們勇敢追夢。」她說，最重要是辛苦時也要頂住，堅持下去。（曾梓洋攝）

Ceci自2017年於台北創下香港紀錄後便遇上樽頸，在之後的世大運、全運會、去年8月人生首個亞運均未能再取得突破，她曾在亞運後失落說「放假了卻不快樂」。現在的她坦言已放鬆了一點，今年的所有訓練整體來說都比去年較輕鬆和開心，希望在比賽能發揮出水準。我們都確信她能飛得更高，跳過命運，她說只要心仍在跳，都會繼續跳下去。「我會跳過一切障礙，只要我心仍在跳。」很動人的一句心仍在跳，誰想要麻木的人生？保留初心是選擇。