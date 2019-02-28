【足球精英賽】「美斯」陳傲軒1入球2助攻　體藝三年後重返4強

體藝「美斯」發威！今屆精英賽有絕佳表現的「體藝美斯」陳傲軒，8強領軍對陣哈羅國際學校繼續有好表現，個人貢獻1入球2助攻，協助體藝以4：0大勝。其中他的入球堪稱表演，憑著一己之力連過三關，再射遠柱破網，這一球確實有「真．美斯」的影子。

上半場體藝與哈羅互交白卷，換邊後才正式好戲上演。下半場開賽僅1分鐘，「體藝美斯」陳傲軒左路以一招「恩尼斯達式」過人，殺入底線傳中，伏兵門前的陸俊賢無人看管下勁射破網。落後一球的哈羅傾力反撲，但後防大意再失一球—哈羅門將與中堅溝通出錯，門將出迎時中堅卻將球頂後，體藝前鋒鄭焯軒成為幸運兒，衝前射入空門。

「體藝美斯」陳傲軒（紫衫）一個晃身，對方完全招架不住。（徐焌然攝）

體藝4︰0哈羅國際學校（按圖放大）

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陳傲軒「美斯」上身

餘下賽事就是「體藝美斯」陳傲軒的個人表演時間，先開出角球給遠柱隊友林子山撞入；臨完場前兩分鐘，他於中場線接應傳送後馬上起動，先以速度爆過哈羅一名守衛，再於左路一扭二扣大位，「K角位」燙射遠柱破網，為體藝鎖定4：0的戰果。整個入球動作一氣呵成，絕對是今屆精英賽金球之一。

陳傲軒（紫衫）今仗頻頻單對單過人，盡顯盤扭功架。（徐焌然攝）

體藝中堅林子山接應陳傲軒角球，遠柱撞入。（徐焌然攝）

「美斯」上網睇片學盤扭

「體藝美斯」陳傲軒今場比賽中的盤扭，並不是純粹天份所致，後天努力同樣重要。他說︰「賽前知道哈羅球員非常高大，我有上網觀看一些短片，研究如何應付高大防守球員。今場我在他們的盲點不停走動，再跑出來接應，這樣我就有空間去作盤扭、傳球。」他認為球隊與進軍旺角大球場踢決賽已經愈來愈近，「起初抽籤時見到我們16強會對拔萃（男書院），有感旺角場與我們很遙遠。直至今場殺入4強，才發覺決賽離我們只是一步之遙。」足球精英賽尚餘兩輪賽事，且看「體藝美斯」今年能夠將體藝帶到多遠。

體藝門將何家俊今仗面對哈羅多番勁射仍力保不失，應記一功。（徐焌然攝）

體藝晉級4強後，將會面對8強大勝港青基信書院4球的港九D2冠軍港島中學，4強賽事將於3月3日舉行。

「體藝美斯」陳傲軒（紫衫）今仗面對哈羅的防守可謂如取如攜。（徐焌然攝）