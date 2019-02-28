【足球】足球訓練中心開放租用　收費貴康文署人造草場至少兩倍

位於將軍澳的賽馬會香港足球總會足球訓練中心，由2018年9月啟用至今已逾半年，期間一直只供代表隊及屬會球隊使用。今日（28日）足總終於宣布，中心內的3個仿真草場將對外開放予公眾租用。

由足總的資料所見，市民由3月1日開始，可填表申請租用香港賽馬會足球總會足球訓練中心內的仿真草場，租場的市民最快可在3月18日開始享用場地。足總網站資料顯示，市民可在3月1日至10日期間，申請租用3月18日至31日的場地節數，至於4月1日至30日的場地節數，則要在3月20日前遞交租用申請。有興趣租用的市民，需在足總網站下載申請表格、或親臨足總何文田辦事處索取表格，再經電郵或傳真申請，足總將有職員聯絡申請人進行確認手續，通知申請人繳交租場費。

位於將軍澳的賽馬會香港足球總會足球訓練中心，共有3個仿真草場，即將開放予公眾租用。（李澤彤攝）

每節租用時段90分鐘 真草場不開放租用



收費方面，仿真草球場在非繁忙時間（星期一至五下午4:00前）每小時索價315港元，繁忙時間（星期一至五下午4:00後、星期六、日及公眾假期全日）則收費525元，若需要射燈照明，需額外收取每小時50元，而公眾每次需以每節90分鐘計租用，部份時段本身已由球會、代表隊佔用，將不開放予公眾。中心內的2個真草球場，亦不開放租用。

香港賽馬會足球總會足球訓練中心公眾租用收費： 非繁忙時間（星期一至五下午4:00前） 每小時315元 繁忙時間（星期一至五下午4:00後、星期六、日及公眾假期全日） 每小時525元 射燈照明 每小時50元 停車場泊車費 每小時15元 設有接駁巴士服務，詳情可參閱足總網站：https://www.hkfa.com/ch/load_page/403

自足球中心去年9月啟用以來，香港足球代表隊及各球會常在此訓練。（資料圖片）

足總仿真草場收費 較康文署人造草場貴至少兩倍



康樂及文化事務處轄下的人造草場地租金較為相宜，據康文署網站資料，標準人造草地足球場一般收費連同燈費，在繁忙時間為每90分鐘278元，非繁忙時間則為240元；若無需開燈，繁忙時間每90分鐘168元，非繁忙時間130元。

對比之下，由足總營運的足球訓練中心的收費較高昂得多，而在無需開燈的繁忙時間，中心每節索價787.5元，租金更較康文署場地的168元高逾3.6倍；若在需照明的繁忙時間租用，連燈費每節收費為862.5元，較康文署的278元貴2.1倍。以非繁忙時間計，無需開燈之下，每節472.5元較康文署的130元更貴逾2.6倍。