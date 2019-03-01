【意甲】伊卡迪遭國際米蘭「雪藏」4場　IG發長文指不被尊重

被國際米蘭打入「冷宮」的阿根廷前鋒莫路伊卡迪，昨日在社交網站發布文章，強調自己效忠國米，但一而再表示球會高層對他欠缺尊重。伊卡迪已經連續缺席4場比賽，並會在周五對卡利亞里的聯賽繼續被「雪藏」。

26歲的國際米蘭前鋒莫路伊卡迪與球會續約陷僵局，上月更被球會褫奪隊長資格。自從2月9日對帕爾馬的比賽後，伊卡迪未有再為國米披甲，不入今日作客卡利亞里的大軍名單，前後已經連續5場比賽缺陣。雖有指伊卡迪膝傷，但報道稱其傷勢不嚴重，不需要養傷那麼多場，令人懷疑國米有意「雪藏」。

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莫路伊卡迪被「雪藏」，過去幾場比賽只能在看台上觀賽。（視覺中國/資料圖片）

伊卡迪在當地時間昨日（2月28日）在Instagram上發表長文，多次強調自己為國米付出良多，對球會的愛一往情深，「在最困難的時刻，最能夠體現真愛。在那些時刻，我決定留在國米，與國米一起。那時我覺得，我的入球能夠幫助國米克服很多東西，克服財政公平政策帶來的問題。」

伊卡迪表示過去收過很多球會的邀請，但全部拒絕，他寫：「在國米，與國米，無論如何，我一直想留隊。因為我喜歡『藍黑』，我拒絕了很多職業球員難以拒絕的邀請。」

伊卡迪被褫奪隊長之位。（視覺中國/資料圖片）

「每次踏足球場，我就能夠忘記所有痛楚，目標只有一個，幫助『藍黑軍團』。」他續表示：「我不喜歡那些一有機會就想離隊的人，我尊重球迷、隊友、球會以及所有共事過的教練。」

「我一直在場內場外與球會合作，幫助每個新隊友適應新環境，告訴他們只要有鬥心，就能夠達到目標。」伊卡迪多次提到他跟國米的愛，他續寫：「我了解自己對國米的愛，而球迷也清楚這一點，因為他們見到我為球隊捱苦、哭泣及戰鬥，還有成為『藍黑軍團』一分子的喜悅。」

伊卡迪一直是國米前線最可靠的射手，但近期因續約與球會現分歧。（視覺中國/資料圖片）

在長文的較後部分，伊卡迪指自己不被尊重，他寫：「正如我說過，所有的犧牲來自對國米的愛，還有尊重每個人。我不知道下決定的人，對我或者國米有沒有愛及尊重。」他最後這樣寫：「尊重絕對不可以缺少，這是我的價值觀，也一直與我並肩作戰的觀念。」

國米主帥史巴列堤表示，他已經講過伊卡迪的事很多次，不會再回應。國米總經理馬洛達（Beppe Marotta）在本周初表示，他會在幾周內向伊卡迪的太太兼經理人Wanda Nara送上新的合約，但他不知莫卡迪會否接受。