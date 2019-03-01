【西甲】皇馬U18主帥批評蘇拿利被炒　41歲魯爾獲提拔

魯爾（Raul Gonzalez）成為皇家馬德里主帥之路，又走近一步。皇家馬德里青年Juvenil B隊（U18）主帥賓尼圖因不當言論被辭退，由41歲的魯爾頂上。

魯爾為皇馬攻入228球，至2010年起分別效力史浩克04、艾薩德，至2015年於紐約宇宙掛靴。魯爾3年前回到馬德里完成教練課程，今季早前負責皇馬青年CadeteB隊（U15）。

魯爾現年41歲，有機會成為皇馬一隊教練嗎？（資料圖片）

魯爾在皇馬極受尊重（按圖放大）

令魯爾獲提拔的導火線是賓尼圖（Alvaro Benito）被辭退。他是皇馬青訓，與古迪同期，但因重傷令他球員成就平平，於2003掛靴。皇家馬德里青年Juvenil B隊（U18）暫列聯賽檔次席，但賓尼圖因多口而失去工作。

他不止一次評論皇馬一隊，曾向傳媒表示︰「蘇拿利真的如口中所說地喜愛加里夫巴利，為什麼不讓他踢正選？」皇馬在西班牙盃0︰3負巴塞隆拿後，賓尼圖說︰「雲尼斯奧斯是好球員，但他同時令兩隊的失去平衡，卡斯米路這樣的狀態不應該上陣，卻奧斯也一樣。」正因為不當言論，令賓尼圖被魯爾取代。

賓尼圖（Alvaro Benito）因批評皇馬一隊而失去工作。（網上圖片）

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