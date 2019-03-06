【歐聯】皇馬主場4連敗刷恥辱紀錄　皇朝終結今季勢四大皆空

皇家馬德里在歐聯16強主場爆冷大敗，以1：4不敵阿積士，兩回合輸3：5出局，近9季首次無法打入8強。皇馬各項賽事主場4連敗，而且創下球會史上歐洲賽淘汰賽主場最大敗仗。 皇馬後衛丹尼爾卡華積坦言，他們在一星期內於主場輸光了一切，並且承認「今季明顯已經玩完」。不過，皇馬主帥蘇拿利則表示球季仍未完結，他們還要在西甲打拼。

皇馬首回合作客贏阿積士2：1，手握兩個作客入球，怎料次回合形勢逆轉，阿積士靠薛耶治、杜辛泰迪治、大衛拿尼斯及舒奧尼各建功，以4：1大勝有馬高阿辛斯奧破蛋的皇馬，兩回合計，皇馬最終輸3：5出局。

皇馬今場慘敗，錄得多項恥辱紀錄，主場金漆招牌不保，這是他們在歐洲賽淘汰賽主場的最大敗仗。皇馬今季之前未試過歐聯主場以3球之差大敗，但今屆就試過兩次，另一次是分組賽主場以0：3不敵莫斯科中央陸軍。

皇馬今場主場慘敗，錄得多項恥辱紀錄。（Getty Images）

皇馬近期主場戰績慘淡。（Getty Images）

皇馬是自12/13球季的車路士後，首支歐聯衛冕球隊未能躋身8強。這是皇馬在歐聯史上首次主場開波18分鐘便連失兩球。此外，皇馬近期在班拿貝主場的走勢極差，各項賽事錄得主場4連敗的劣績，先在聯賽主場不敵基羅納1：2，其後在聯賽及西盃兩戰巴塞隆拿皆見負。這是皇馬史上第3次主場4連敗，對上兩次分別在1995及2004年。

在一星期內，皇馬於兩項盃賽出局，他們先在西班牙盃被巴塞淘汰，如今再在歐聯16強止步。聯賽方面，他們遭宿敵巴塞雙殺，暫排第3位，落後榜首的巴塞多達12分，奪標機會渺茫。皇馬後衛丹尼爾卡華積賽後也表示，今季將四大皆空，他說：「今季明顯已經玩完。我們仍會在西甲努力比賽，這是我們一定要做的，我們要表現專業。」

卡華積（右）坦言今季皇馬已經玩完。（Getty Images）

泰拔高圖爾斯的大門今場被阿積士四度攻破。（Getty Images）

卡華積更不禁用上粗口去形容今個球季，「我們不能隱瞞一個事實，今季是個屎一樣糟糕的球季，這是現實。我從來試過如此差的感受，我不知道怎樣去解釋。」

卡華積回望過去一星期，簡直就像發了一場噩夢。他說：「我們在一星期內在主場輸光一切。今晚我們找不到任何藉口，他們（阿積士）的確比我們踢得好，晉級是實至名歸的。要從主場連敗予巴塞中恢復過來並不容易，但我們今場絕對求勝。不過，兩個失誤令我們落後0：2，到0：3的時候，大局已定。」

蘇拿利表示球季還未完結，皇馬還要在聯賽奮鬥。（Getty Images）

皇馬主帥蘇拿利其後出席記者會，被問及如何看待卡華積的說法，他表示卡華積是個有個性的球員，在球場邊那種熾熱氣氛下才說出這樣的話。蘇拿利強調球季仍未完結，「球季還要繼續，我們還有西甲。」

蘇拿利說：「我在皇馬困難之際來執教，並不是要放棄。今季的確艱難，但我們更要在困境中表現出我們的鬥心。順境人人都識面對，你可以輕鬆駕馭，但陷於逆境時，你更要表現出過人的勇氣。皇馬比我們都要偉大，他一定可以捲土重來，而且是強勢回歸。」