【德國隊】路維改革放棄三大世界盃冠軍功臣　保定：明白教練決定

德國在去年世界盃爆冷分組賽出局，主帥路維昨日（3月5日）表示，德國在2019年會有個新開始，展開換血，首先向3名今季表現平平的拜仁球員「開刀」，曉姆斯、謝路美保定及湯馬士梅拿將不會被徵召。

路維自2006年起上任德國主帥，帶領德國走上巔峰，在2014年贏得世界盃冠軍，但在去年衛冕失敗，分組賽出局。與德國足協簽約至2022年的路維宣布改朝換代的計劃，先向曉姆斯、謝路美保定及湯馬士梅拿3名效力拜仁慕尼黑的資深國腳開刀。

路維表示德國隊在2019年會有個新開始。（Getty Images/資料圖片）

曉姆斯（左）及謝路美保定（右）是德國的中堅組合。（Getty Images/資料圖片）

路維不會再選曉姆斯、保定及梅拿

路維說：「十分感謝曉姆斯、謝保美保定及湯馬士梅拿多年前與我們分享很多成功、難忘及獨特的時刻。他們都是偉大的球員，是國家隊輝煌時光的代表。過去那些年，他們為球隊取得不可思議的成就。」

59歲的路維帶同助手，與國家隊經理比亞荷夫親到慕尼黑，告訴曉姆斯、謝保美保定及湯馬士梅拿這個消息，以示尊重。他說：「對我而言，我需要親自向球員解釋我的計劃。」

路維表示他親到慕尼黑，向球員交代這個決定。（Getty Images/資料圖片）

經歷去年世界盃的失利後，路維認為德國「是時候為未來而改變」，他說：「2020年歐國盃外圍賽即將展開，我想明確表示，現在是新的開始。我們想建立新的隊伍，我認為這是正確的一步。國家隊中的年輕球員，需要空間去完全發展，現在他們要擔起大旗。」

曉姆斯、謝保美保定及湯馬士梅拿都是路維當年提拔的年輕球員，其中前兩者是德國贏得2009年U21歐國盃的功臣。路維徵召3人代表德國出戰2010年世界盃，組成德國76年來最年輕的大賽陣容，並得到季軍。在2014年，以他們3人為骨幹的德國在4強大破東道主巴西7：1，贏得世界盃冠軍，但如今曉姆斯及保定已經30歲，梅拿亦29歲。

曉姆斯是德國後防重心，但在接下來的改朝換代，他將退下來。（Getty Images/資料圖片）

梅拿已為德國100次披甲，保定及曉姆斯分別76次及70次為德國出戰。梅拿在世界盃上表現搶鏡，2010年首次參賽攻入5球得神射手，到2014年再入5球，得到銀靴獎。

比亞荷夫同樣感謝3人的貢獻，他說：「他們為德國足球貢獻良多，會繼續為球會建功立業。我仍然與他們關係親厚，很感恩我們共同為國家隊征戰的日子。」

謝路美保定將不會被德國徵召。（Getty Images/資料圖片）

保定：尊重新的方向

得悉被國家隊放棄後，保定在社交網站上回應，他表示：「聽到這個消息，我很傷心，因為能夠代表國家比賽是最光榮的事。不過，我尊重新的方向，亦明白教練的決定。我都年輕過，都需要老一輩的球員淡出給予我位置。我以穿上國家隊戰衣為榮，永遠不會忘記2014年的夏天。就算如此，都希望我們會有個不同的告別方式。當然，我希望國家隊有光輝的未來。」

德國在3月底會先友賽塞爾維亞，其後出戰歐國盃外圍賽對荷蘭。