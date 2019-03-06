【港超聯】傑志相隔半年重返基地操練　黃洋：可專心備戰下半季

賽馬會傑志中心去年9月受颱風山竹蹂躪，人造草場草地嚴重移位，室內設施被浸壞，須關閉維修；球隊操練要移師將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心。事隔近半年，基地的仿真草場終修復完畢，今日（6日）正式重新開放予傑志一隊操練。隊長黃洋坦言有「返屋企」的感覺，令球員可好好準備餘下賽事。

黃洋：自家球場感覺更舒服

傑志中心部份設施如辦公室、接待處及商品店等，去年年尾已經重開。仿真草場因需由專家徹底研究損毀程度，重新訂造、運送及鋪置全新仿草皮，歷時近6個月終於重開。「藍鳥」一隊今日終可回歸自家訓練基地操練，練習期間下起大雨，惟球場未見有大量積水。隊長黃洋指場地未有受影響，並透露球員對重返石門表現雀躍，「在這裏踢球很舒服，始終球場以天然物料鋪成，感覺接近真草。跟將軍澳使用膠粒鋪成的傳統仿真草場比較，這裏無論在急停、轉身及起步等，感覺都十分不同。」

傑志球員近6個月後重返石門操練，球員表現雀躍。（袁志浩攝）

傑志上半季成績未如理想，黃洋稱「回歸」對球員有幫助，可全心全意地準備餘下賽事，「將軍澳太遠了，有種漂泊的感覺，那份歸屬感完全不同。現在終於回來，拿回自己的儲物櫃，就如回到家中一樣。上半季踢得不太好，缺少自家訓練場並非藉口，但現在可以專心備戰下半季。」「藍鳥」主教練朱志光亦稱，球場重啟後，可方便球員隨時作恢復及加操，有助提升大軍狀態。

傑志總領隊伍健開操前現身，笑言要為球場重啟舉行開球禮。（袁志浩攝）

最快3月底公布維修開支 謀方案防止損害再現

球場於經歷一隊操練後，中場位置出現如泥濘般的沙堆，但傑志總經理吳凱威解釋乃正常現象，因物料需時沉澱。他亦稱已提醒教練團，應輪流使用兩個球場，減低初期的損耗速度。吳凱威指颱風「山竹」吹襲而損毀的地方，基本上已維修完畢，現時傑志中心部分通道仍圍封，與擴建的運動醫學中心有關。『運動醫學中心或會延遲啟用，或於7、8月落成。球會現正保險公司相討，期望最快3月尾可公布這次維修的總開支、當中保險公司承擔的銀碼，以及需由傑志支付的「墊底費」。現在亦正討論數個方案，如何避免同類事件發生，屆時將會一起公布。』

球場於操練尾段，已見中場部份位置出現損耗。（袁志浩攝）

傑志中心重啟後，足球學院各支梯隊預計於3月11日重返基地訓練，中心將於4月重新開放予公眾申請預訂；球迷可到傑志網頁查詢。而有關亞協盃分組賽的票價及詳情，亦有望於3月中向公布。

傑志中心近城門河的一邊，暫時未見有加建任何設施。（袁志浩攝）