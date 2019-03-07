【亞冠】朗拿度訪馬來西亞　入場睇柔佛DT踢亞冠

巴西球星朗拿度在去年9月以3000萬歐元（約2.73億）成為華拉度列最大股東，近日柔佛DT（Johor Darul Ta'zim FC）證實兩會將討論合作計劃，朗拿度將在3月12日入場看亞冠。

華拉度列去季西乙第5，經升班附加賽擊敗希杭及紐曼西亞獲得西甲資格。華拉度列在大哨入主前，負債達2500萬歐元，該名巴西名將的收購將可還清債務，因此不難估計朗拿度開拓多方面合作。去年馬來西亞超級聯賽冠軍柔佛DT（Johor Darul Ta'zim FC）有機會成為合作對象之一。

柔佛DT以朗拿度招徠球迷在亞冠對慶南一役入場。（柔佛DT TWITTER）

鹿島鹿角2︰1柔佛（按圖放大）

柔佛DT班主Tunku Ismail Idris會與朗拿度討論，把年輕球員送到西班牙跟隨西乙B的華拉度列B隊操練。球會在聲明中表示︰「兩屆世界盃得主及三次世界足球先生朗拿度，他以華拉度列大股東身份，準備與柔佛的班主Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim商討。」柔佛DT於亞冠E組首戰以1︰2負鹿島鹿角，3月12日亞冠分組賽迎戰韓國球隊慶南，屆時朗拿度料會入場。

柔佛DT早前曾把中場Gary Steven Robbat送到多蒙特跟操，又把Syamer Kutty Abba及陳俊仁借用到葡萄牙第三級別球隊Vilaverdense，早前高層赴意大利與祖雲達斯商討類似計劃。

華拉度列在西甲列第16，只距離護級線3分。（資料圖片）

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