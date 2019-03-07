【賽車】佛洛絲意外後不減對賽車熱忱　事隔106日後重回賽場

去年在澳門大賽車的驚心動魄一幕，澳門大賽車的F3世界盃賽事，德國女車手佛洛絲（Sophia Flörsch）的恐怖意外，相信不少車迷仍然歷歷在目，整架戰車飛往賽道外，幸好佛洛絲並無大礙。 該名18歲的女車手，經歷手術及休養後，事隔3個多月重返車手椅上，再度於賽道上飛馳。

佛洛絲在上年11月於澳門戰F3世界盃時，與另一戰車有碰撞，使懸掛系統被撞斷，左前輪胎飛脫外，剎車系統同樣失靈，使她的戰車以高達時速276公里飛出賽道，撞向賽道外的攝影棚。佛洛絲經歷如此重大的意外，幸好未有生命危險，雖脊柱骨折，但經手術後已無大礙，確實是不幸中的大幸。

佛洛絲在去年11月的澳門大賽車的意外中，死裡逃生。（視覺中國）

佛洛絲在休養期間，亦有以模擬器訓練。（Instagram截圖）

遇上極其嚴重的意外，未有動搖佛洛絲對賽車運動的熱愛，在康復後她已經積極投入健身訓練，希望為重返賽場而做好準備。在去年年底，佛洛絲效力的Van Amersfoort Racing宣布，她將出戰今年的歐洲三級方程式大師賽（Formula European Masters）。

佛洛絲積極健身，希望以更佳狀態重返賽場。（Instagram截圖）

佛洛絲在測試前於個人Twitter中發文，對重返賽車椅上大感雀躍。（Twitter截圖）

佛洛絲近日終於重返戰車上，她在昨日（6日）參與測試，她在測試前在個人Twitter上表露她的喜悅。在意大利蒙扎（Monza）賽道上，再一次駕駛方程式賽車，亦是去年11月的意外，106日後首度賽道飛馳。

佛洛絲前往意大利的蒙扎賽道，在意外後首度駕駛方程式賽車。（Instagram截圖）