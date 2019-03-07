【女足】港隊3月底友賽台灣　韋婉婷：球迷聲音令我們更有決心

3月底的國際賽期，香港除有U22男子足球代表隊赴蒙古，出戰U23亞洲錦標賽外圍賽，女足成年隊亦會在主場友賽台灣女足，務求準備4月初的奧運外圍賽亞洲區次圈賽事。

香港足總今日（7日）宣布，香港女足將在3月24日（星期日）下午5時，在將軍澳運動場與中華台北女子代表隊，合演一場國際A級友誼賽，賽事主要目的為準備4月3至9日在烏茲別克舉行的「2020東京奧運女子足球亞洲區外圍賽第二圈」，門票劃一票價為港幣30元。3月18至26日的國際賽期，男子成年隊在未公布新任主教練的消息下，暫未有約戰任何球隊。

香港女足4月初將在烏茲別克出戰奧運外圍賽亞洲區次圈賽事。（資料圖片）

足總同時公布這場友賽中，香港隊的26人初選名單，陣容以今季女足甲組聯賽冠軍愉園、及亞軍公民的球員為主。

香港女足26人初選名單 守門員：吳婉琪(車路士足球學校(香港))、吳卓蔚(愉園)、梁蔚雅(傑志)、周錦儀(大埔) 後衛：王素嫻、馬澤純、冼仲意(愉園)、鍾貝琪、賀允同(傑志)、郭靖雯(公民)、麥可兒(大埔) 中場：陳詠詩、何玫薇、韋婉婷(公民)、潘嘉嘉、王淑芬、姚希雯(愉園)、傅昭文(傑志) 前鋒：張煒琪、馮雅琪、葉婥欣、袁凱狄(公民)、李頴欣、彭子晴(愉園)、胡樂琪(沙田)、陳曉曼(大埔)

香港女足中場韋婉婷（左）期待在主場交出好表現。（相片由香港足總提供）

港隊在奧運外亞洲區B組，與越南、約旦及東道主烏茲別克同組，效力公民的中場韋婉婷認為，約戰台灣對備戰大有幫助：「中華台北跟我們實力相約，上一次踢完東亞錦標賽到現在，除了聯賽外，也很少高強度的比賽，這場友賽能讓我們好好調整心態及體能，提醒我們友賽之後就要『嚟料』了。」人稱「韋婉」的她坦言，港、台女足實力愈來愈接近，「好想贏，很想在主場球迷面前好好表現，他們的聲音，會令我們更有決心。」