【運動公社】皇馬一去不返　重建優先羅致中鋒　

皇家馬德里倒在阿積士腳下，並非意外，因為這是一座被人一併抽起兩條根基木塊的層層疊，而那根基就是C朗拿度和施丹。眼見它搖搖欲墜，主席佩雷斯還要不斷往上加建——要保住各條戰線的成績，又要加強陣容本土化建設，結果當然吃力不討好。如無意外，主教練蘇拿利的離隊只是時間問題，皇馬如何撥亂反正？ 撰文︰高俊賢@運動公社

失去C朗 等於失去50個入球

經過今季的混亂後，皇馬高層應當明白的是，無論球隊如何努力推動本土化大計，前提是仍要有一名戰鬥力頂級的超級巨星在前場壓陣，才能讓球隊保住戰鬥力，不會因為整合大量新秀而出現戰績不穩。自2009年C朗來投開始，皇馬一直環繞他來組建球隊。正如許多球評所講，這位大將一去，皇馬一季就會失去50個入球。而且，皇馬的結構本身並不穩固：中場老化、後場不穩，即便是施丹任教的時候，亦是以前場的威懾力為中後場減壓。部分皇馬的球員（像阿辛斯奧、馬些路），更是因為C朗在陣而相得益彰。自他離隊後，這些出色的副手級球員也黯然失色。把話說得更直白，就是皇馬陣中沒有任何一人有力肩負起這個級別的球隊。無論你喜不喜歡C朗，都不能否認皇馬在隊內外都不能找到跟他實力相當的替代者——即便是巴西小子雲尼修斯，他的埋門能力和個人突破尚未到達C朗的高度。

泰拔高圖爾斯力壓拿華斯成為皇馬正印門將，但他的統領防線能力卻不及拿華斯。（資料圖片）

皇馬另一軟肋是卻奧斯。對阿積士一戰也好，甚至上季的某些聯賽賽事也好，卻奧斯因為老化態沉，無法抵禦對手的快速反擊和高強度的迫搶，成為了球隊防守被重點針對的一環。因此，這也解釋了皇馬為甚麼要努力扶植防守較好的列古隆（Sergio Reguilón）取代馬些路擔任正選左閘。但是，左路隱患始終存在，而阿積士在歐聯十六強次回合主力搶攻的正正是皇馬的左路。在沙治奧拉莫斯缺陣之下，這個漏洞只會被對手不斷放大。更況且，沙治奧拉莫斯年紀也不小，無論是華拉尼、拿祖抑或華利祖，都不是能覆蓋左側防區的好人選。

C朗拿度由皇家馬德里轉投祖雲達斯，皇馬入球能力大減。（資料圖片）

▼皇馬今季進攻大不如前（按圖放大）▼

總結以上兩段，皇馬中軸線建設的核心問題已經是刻不容緩。蘇拿利固然能大膽起用一些新人，但是他的打法套路沒有變化，用人過於偏執，令這堆在世界盃後沒有好好休整的大國腳體力消耗加劇。然而從另一角度理解，如果球隊在過去兩個夏季轉會窗能有所作為，合適蘇拿利體系的選擇更多，皇馬亦不致於弄至如斯境地。

蘇拿利半季以來，都未能交出理想戰績，更在4日內兩度主場不敵巴塞隆拿。（資料圖片）

先撇開主帥人選不論，皇馬提升戰力的優先選擇是中鋒、左腳中堅，然後才是中場。距離完季還有三個月左右，合乎皇馬級數的頂級中鋒人選不多，大概就只有哈利簡尼和伊卡迪（如比較兩者，當以前者為優先）。如果球隊要努力扶植雲尼修斯，或許也沒有必要堅持購進夏薩特，直接斥巨資購入實力具保證的中鋒便已緩解問題了。要不然，不妨大膽考慮一下向PSG挖走麥巴比（兼具入球效率和突破能力），反正PSG在歐戰毫無寸進，也有金球奬的潛力（當然難度系數比起哈利簡尼或伊卡迪更高）。

艾斯高今季表現欠佳，歐聯16強次回合對阿積士連大軍名單也不入。（資料圖片）

回顧過去三季的成功，施丹得天時人和，可以排出兩套不同的陣容，也能說服麾下子弟兵拼命報效。但是，球員三年來盡得各大榮譽，而且三年來磨掉的體能和心氣已經一去不返。皇馬不可能妄圖找新帥小修小補，就能夠滿足每季登於歐洲之巔的野心。請施丹、摩連奴回巢也好，力邀艾歷尼執教也好，真正提高球隊上限的不是教練而是球員，佩雷斯不可能繼續坐以待斃。

國際米蘭的伊卡迪及熱刺的卡尼，在能力上都可以勝任皇馬中鋒一角。（資料圖片）

施丹離開皇馬，看來是正確決定。（資料圖片）

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