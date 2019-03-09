【港超聯】大埔傑志分途取勝　爭標形「四頭馬車」之勢

港超聯爭標形成「四頭馬車」局面。今日（9日）三場賽事，大埔及傑志於前列兩支球隊失分後分途出擊，有亞協附加賽後顧的大埔以兩球輕取理文，傑志則向夢想送上6蛋。賽後大埔以26分升上次席，傑志則以24分穩守第4，令前列四支球隊各自相差僅1分，聯賽剩餘五輪賽事，今屆港超爭標形勢依然混亂，或需戰至最後一輪才分勝負。

大埔雖於下周三踢亞協附次回合，但今仗未有留力，作客理文依舊派出伊高沙托尼、辛祖及黃威等擔正，戰至32分鐘，大埔於右路博得罰球，黃威大腳斬至尾柱，入楔的陳肇鈞頂彈地波入網，完半場前理文有白智勳領兩黃一紅被逐，大埔半場以1：0領前。

陳肇鈞為大埔先開紀錄，這名港將賽後揚言：「睇賽程每場可以贏晒。」（袁志浩攝）

理文全場僅得6次射門，相反大埔卻是壓倒性的22次，大埔踢至65分鐘由伊高沙托尼勁射入網，將紀錄擴大至2：0。大埔稍後再有數次起腳機會，惟辛祖無論門前頭槌攻門，以及半單刀埋門都錯失良機，最終大埔未能再添紀錄，以兩球擊敗理文，賽後以26分壓過冠忠南區，升上積分榜次席，僅落後榜首的富力1分。

賽程頻密影響體力 李志堅：希望球員爭氣

周四晚返抵香港，相差一日就出戰聯賽，大埔主教練李志堅直指賽程「唔正常」，認為對球隊有一定影響：「我們代表香港打亞協，爭取到成績是否跟香港足球無關？只得球會為此緊張？我個人看法是球隊的成績可為香港於取得分數，足總早知道我們的比賽日期，我明白調動或有難度，但總有舛決方法可解決，希望大家未來都可以改進。」

理文韓援白智勳（右）完半場前被逐，成為「黃黑軍團」今場的致命傷。（袁志浩攝）

理文今仗未為大埔帶來太大壓力，李志堅認為球員消耗有限，對於目前跟榜首只差一分，聯賽冠軍變得觸手可及，他希望球員團結：「差3分或1分其實沒有分別，餘下對任何隊亦沒差，因為1分都不可以失。富力失分當然是好事，但最重要還是自己，希望球員接下來爭氣，捱過亞協附及聯賽對飛馬這兩關。」不過入球攻臣陳肇鈞卻對奪冠充滿信心，認為全隊緊守崗位，隊內氣氛一流，「攰當然有，但當每名球員落場付出100%，攰便不是問題。」

大埔有亞協附後顧下今仗仍派出外援伊高沙托尼（右），李志堅指自己別無選擇，批評足總需檢討賽程。（袁志浩攝）

中村祐人復出即建功 傑志青衣雨戰大勝夢想

傑志於青衣運動場跟夢想雨戰，雙方初段發揮未如理想，僅有夢想數次死球於傑志門前製造威脅。戰至28分鐘，傑志右閘丹尼左路傳中，尾柱接應的華度斯輕鬆頂遠柱入網，助「藍鳥」先開紀錄。僅6分鐘後，傑志再有費蘭度憑一己之力殺入禁區，左腳射地波成2：0。

「藍鳥」63分鐘再憑射手盧卡斯接應費蘭度右路斬中，門前頂彈地波入網，後備入替的中村祐人及泰迪亦分別於83分鐘及86分鐘各建一功，加上華杜斯完場前以熨射「埋齋」，傑志最終以6：0輕取夢想，賽後與榜首富力的分差收窄至3分，以13戰24分位列第4。

華杜斯（中）於對手力壓下頂遠柱破網，這名匈牙利國腳此役梅開二度。（袁志浩攝）

榜首失分傑志如打興奮劑 下輪作客富力抱必勝心態

即使天氣不似預期，但「藍鳥」表現未有受大雨影響，傑志主教練朱志光稱早已預料今仗或需雨戰，因此改變踢法，要求球員踢得簡單直接，加上榜首大戰的賽果令球員爭勝心更強，「球員知道頭場和波後，就如注入興奮劑一樣」。朱志光稱爭標路途絕不容易，下輪聯賽作客富力，於「大直路」上目標只得一個，「若心態是求和或博對方失分，這並非正確，我們一定以3分為目標」。他又指「藍鳥」有爭標經驗，向球員投下信任一票：「世上沒有永遠最強，調整期是必經階段，但傑志始終是傑志，過去幾年捧走多個錦標，球員走出場總有股說不出的氣場，我們就是爭標份子，即將不跟球員說太多，他們亦會清楚於場上要做什麼。」

雨戰下場地出現積水問題，朱志光指球隊因而踢得較直接。（袁志浩攝）

傑志取勝後僅落後榜首富力3分，球隊下輪作客廣州燕子崗球場，賽果隨時改變爭標大局。（袁志浩攝）

理文羅致台灣守衛陳庭揚 3月17日或演「寶島對決」

另外，繼佳聯元朗於冬天轉會窗簽入台灣中堅王睿後，理文今日宣布26歲的中華台北後衛陳庭揚加盟，此子將會穿起3號球衣。外號「小羊」的陳庭揚身高1.80米，曾效力台灣企業甲級足球聯賽的台電足球隊，至去年加入新成立的台中Futuro，助球隊取得新一季台企甲資格。

理文台籍後衛陳庭揚（圖）今天抵港，晚上與王睿齊齊入場觀看理文比賽。（理文足球隊）

部份香港球迷或早已認識陳庭揚的名字，皆因上年港足跟中華台北於東亞錦標賽外圍賽第二輪交手，被追成1：1的入球，正是由陳庭揚攻入，這名中堅曾代表中華台北U18及U22，更早於2013年便入選中華台北代表隊，至今披甲38場，去年夏天的雅加達亞運，此子更與王睿及門將潘文傑以「超齡球員」身份出戰，國際賽經驗豐富。

理文指陳庭揚將於下周正式投入球隊操練，球會正為這個後衛趕辦工作證，期望盡快上陣。由於理文外援名額已滿，球會決定取消回國養傷的荷蘭外援雲貝基的註冊，以讓出外援位置。理文將於3月17日於聯賽作客元朗，陳庭揚有望可於該仗處子登場，並跟王睿合演台籍球員對決。