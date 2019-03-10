【羽毛球．全英賽】伍家朗4強止步創歷來最佳　下周主場戰亞洲賽

儘管以19：21及11：21不敵世界排名第一的日本球手桃田賢斗，但香港羽毛球隊主將伍家朗，已於今年全英賽以一席4強寫下個人最佳戰績。他將於下周回師主場出戰湯恩住盃亞洲羽毛球混合團體錦標賽，21日首戰將硬撼日本。

世界排名15的伍家朗，面對「一哥」桃田賢斗，首局曾兩次領先4分，分別是開局的6：2及中局的12：8，但雙方戰至15：15後，桃田於這個關鍵時刻連取3分，即使伍家朗咬緊牙關追至19：19，最終桃田取得最後兩分，以21：19驚先贏首局。

伍家朗（圖）首局兩次領先桃田賢斗4分，但無法緊守關鍵時刻，最終無緣決賽。（路透社）

第一局與勝利無限接近卻擦身而過，家朗第二局被對手「壓住打」，欠缺還擊之力，最終以11：21落敗，4強止步。

雖然無緣決賽，但一席4強已是伍家朗最佳戰績。他自2015年開始出戰全英賽，除了第一次首圈出局，之後連續3屆都是次圈（16強）畢業，今年過關斬將殺入準決賽，絕對是一大驚喜。

女單方面，中華台北的戴資穎與日本的山口茜合演去屆決賽翻版，雖然以21：10輕取首局的「小戴」，第2局大敗13：21，但她第3局大發神威勝21：8，率先殺入決賽，距離衛冕又近一步。

伍家朗（左）與桃田賢斗（右）激戰。（路透社）

桃田賢斗（圖）以2：0擊敗伍家朗，率先殺入全英男單決賽。（路透社）

伍家朗4強止步，寫下港隊歷來全英賽最佳男單戰績。他周一將返抵香港，準備今月19至24日的湯恩佳盃亞洲羽毛球混合團體賽，港隊首戰為21日硬撼日本，港隊陣容除了伍家朗，尚有混雙的鄧俊文/謝影雪、葉姵延、張雁宜等主將，絕對強陣出擊。賽事於灣仔伊館舉行。

戴資穎（圖）面對山口茜，雖然第2局落敗，但第3局重整旗鼓大勝，最終以21：13、10：21及21：8淘汰對手。（路透社）