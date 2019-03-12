【七欖】香港戰資格賽再鬥津巴布韋　姚錦成：望最後一年戰外圍賽

香港國際七人欖球賽2019將於4月5至7日上演，賽事昨日就女子外圍賽、男子外圍賽及男子正賽進行抽籤，港隊在外圍賽抽入E組；而正賽的C組，就成為「死亡之組」。

香港男子隊在應屆香港國際七人欖球賽將參與外圍賽，競遂成為2019/20賽季的種籽隊伍，務求參加正賽，港隊抽入E組，與湯加、津巴布韋及菲律賓同組，其中湯加及津巴布韋目前在世界系列賽分列第17及18位，表現不俗。世界女子七人欖球系列賽外圍賽昨日亦舉行抽籤，香港隊與肯亞、巴布亞新畿內亞及烏干達同組。

環境局局長黃錦星（右二）為香港國際七人欖球賽任抽籤嘉賓。（高詩琦攝）

姚錦成：今年最大目標是奧運資格



香港男子隊成員姚錦成指，香港去年曾擊敗津巴布韋，但也不能掉以輕心：「去年到最後一刻才擊敗他們，贏得頗為辛苦，而湯加在剛過去的兩站表現不錯，我們要更努力，要分析對手，做好準備。」

去年在雅加達亞運率港隊奪得金牌的姚錦成，坦言個人今年最大目標，是爭取到明年的東京奧運資格，期望透過世界系列賽去準備爭取奧運資格的心情，同時力求突破外圍賽：「希望今年最後說的一句是『入到了』，下面希望能對你們（傳媒）說『我們已在世界系列賽』！」

香港隊代表姚錦成強調，要以加入明年的世界系列賽為目標。（高詩琦攝）

至於正賽的世界系列賽抽籤結果，最引人注目的是C組，皆因三大勁旅斐濟、紐西蘭及澳洲抽入同一組，三隊分別是銀盃賽冠軍（香港站冠軍）奪冠次數最多的首三支球隊（斐濟18次、新西蘭11次、澳洲5次），同組尚有肯亞，實力同樣不弱。至於另一勁旅美國，則在D組與英格蘭同組，南非將於A組大戰薩摩亞、蘇格蘭及日本。

香港男、女子七人欖球代表齊集，為出戰香港國際七人欖球賽造勢。（高詩琦攝）