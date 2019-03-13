【足球趣聞】諾士郡門將瞻前不顧後　卡素爾前鋒偷襲成功（有片）

在卡素爾主場對諾士郡英乙比賽中，出現了一個有趣的入球，由卡素爾前鋒賀比（Hallam Hope）的機靈與諾士郡門將史高菲特（Ryan Schofield）的大意炮製而成。

在英國時間昨晚（3月12日）的英乙聯賽，由中游的卡素爾主場對護級分子諾士郡。諾士郡反底，連下兩城，領先主隊2：0，而在76分鐘，就出現了這個有趣的入球。

諾士郡門將史高菲特持球，觀察住前方的身穿藍衫的卡素爾球員；賀比在悄悄地在門線上等候。（網上截圖）

賀比偷波逐格睇（按圖放大）：

當時諾士郡門將史高菲特持球，觀察住前方的身穿藍衫的卡素爾球員。在這個時候，卡素爾前鋒賀比就在門將柱，仿如一頭靜候獵物的豺狼，不動聲色。19歲的史高菲特從哈特斯菲外借而來，曾入選英格蘭小國腳，但似乎他經驗不足，就像紀錄片中可憐的羚羊，茫然不知猛獸在旁虎視眈眈。

史高菲特行到大禁區邊，見到前方的卡素爾球員已經退到很遠，沒有威脅，便將皮球拋到地上，準備大腳斬上去。此時，賀比嗅到獵物的氣息，馬上從底線加速跑上來。

卡素爾前鋒賀比「醒目」，一度為主隊追近。（Getty Images/資料圖片）

史高菲特仍然沒有留意身後的危機，直至他發現一道藍色的人影從旁閃過，出現在他眼前。然而，當史高菲特發現時，已來不及反應，因為24歲的賀比偷走了皮球。出自愛華頓青訓營的賀比偷波後推橫，避開想力挽狂瀾的史高菲特，射入空門，幫主隊追成1：2。

不過，賀比這個入球未能助卡素爾搶分，最後卡素爾還失多一球，主場以1：3不敵諾士郡。

19歲的史高菲特由哈特斯菲外借加盟，經驗尚淺，經一事，長一智吧。（Getty Images/資料圖片）

賀比偷波片段：