【亞少田徑賽】張紹衡110米欄第四完賽　與獎牌擦身而過仍有收穫

第三屆亞洲少年田徑錦標賽今日（15日）於將軍澳運動場舉行，作為東道主的香港首日賽事未有任何獎牌進帳，最接近獎牌的跨欄選手張紹衡於男子110米欄以第4名衝線，賽後他表示需要改善自己的心理質素，不能輕易被對手影響。

就讀香港華仁書院中四的張紹衡，上星期學界D1田徑賽於男子A Grade 110米欄僅敗予王珞僖得銀牌。（梁鵬威攝）

亞少田徑賽的參賽運動員年齡介乎16至17歲，但一班亞洲頂級年輕運動員在大舞台大亮相，表現仍出色。香港少年跨欄代表、現時就讀於香港華仁書院的張紹衡，上午在男子110米欄初賽跑出13.82秒，以初賽第三名的姿態晉身決賽。及至下午的決賽他跨過全部十個欄後仍能保持前三，但最後衝線前卻被新加玻選手Marc Brian Louis從後追過，跑出13.78秒以第4名完成賽事。馬來西亞的Mohd Irfan Izza Mohd Fetry跑出13.60秒奪金，銀牌由跑出13.64秒 的日本選手Kentaro Soga獲得。



張紹衡為上週學界D1田徑賽男子A Grade 110米欄銀牌得主，亞少賽前個人最佳時間（PB）為14.05秒，換言之他今日在初賽（13.82秒）及決賽（13.60秒）的賽績，兩度突破PB。

張紹衡初段表現甚佳，卻在中後段愈跑愈急。（徐焌然攝）

自言心理未夠成熟 下個目標全國少



僅僅錯過獎牌，張紹衡雖然失望，但他賽後仍能一臉輕鬆，因他視今次失利為一次寶貴經驗：「踏足亞洲賽，畢竟自己的個人心理未夠成熟，很容易被對手影響，開跑後便想著如何追過對手，反而打亂自己的跨欄節奏，需要盡快改善這個問題。」現時這名中四生已經展望未來賽事，希望為港隊再次造出好成績，「今年七月舉行的『全國少（全國少年田徑錦標賽）』是我最新的目標，希望能在這幾個月內進步，於比賽中突破自己極限。」 談及長遠目標，張紹衡放眼世界，希望為港隊出戰更大型的賽事，甚至進軍奧運。