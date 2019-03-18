【港足．亞錦賽】徐宏傑歸隊料任中堅　「望外流兵可帶起港隊」

距離U23亞洲足球錦標賽外圍賽舉行僅4日，原定今日（18日）啟程往蒙古的港足U22出師不利，因當地風勢過大而令航班取消，需押後出發。

港足U22原定今早完成在港最後一課操練後，出發前往蒙古烏蘭巴托備戰，惟大軍到達機場後才獲航空公司通知，因受蒙古當地惡劣天氣影響，原本搭乘的航班將會取消，令球隊需押後出發，暫定改為明日離港。港足行政經理廖俊輝公布消息後，一眾球員亦感訝異，領軍的教練安頓（Carlos Anton）特意再召集球員講話，他希望球員保持專注，切勿因此而受影響，「我們只可以向正面的方向去想，一直談論這件事只是浪費時間，這是我們不能改變或控制的事，只能夠專心備戰及向前看」。

港隊原定乘坐飛往蒙古的航班（CX 6204），因天氣關係取消，航班資訊顯示將延至3月19日出發。（袁志浩攝）

足總雖未確定最新出發日期，惟港隊最少需延後一日啟程。對於今周五（22日）便迎來首戰，安頓承認需調整備戰計劃，「球隊今天才齊人，需要在短時間內講解戰術，讓球員更快獲悉教練團的部署，加上比賽前要減低操練強度，原先計劃明早於當地進行操練，不過現在只好改以播放影片，或跟球員會面的形式去處理」。

香港青年軍主教練安頓提醒球員要專注備戰，勿因事件而分心。（袁志浩攝）

徐宏傑趕及歸隊 料夥拍余煒廉任中堅

在中甲梅州客家落班的徐宏傑，因隨球會操練及比賽，一直未能參加港隊訓練，昨晚完成對新疆天山雪豹的聯賽後，這名22歲後衛終在今日歸隊，他坦言自己狀態不俗，「球會的競爭很激烈，教練會視乎狀態及對手而起用不同人選，若狀態稍有下跌，便會由別人頂上。自己跟上季比較，已更適應及習慣中甲的比賽節奏，現時聯賽開季僅兩輪，自己踢了約1場半比賽，球隊亦順利取勝」。

趕及今早歸隊的徐宏傑，坦言不擔心跟隊友的磨合問題。（袁志浩攝）

即使僅得今早跟隨港隊操練一課，「傑仔」指跟大部分隊友早有合作經驗，並不擔心磨合問題，更相信陣中6名海外兵可發揮作用，「我們應付外隊及作客環境有一定的經驗，外流球員相信每日都會練習及健身，體能及狀態都有所提升，希望大家可以帶起港隊」。傑仔又透露，自己於今早練習中出任中堅，相信屆時會以這位置亮相，他指其餘中堅人選當中，跟余煒廉較有默契，自言清楚對方踢法。

顏卓彬自2015年後再度入選香港隊，笑言昨晚等待決選結果心情如「受刑」。（袁志浩攝）

顏卓彬時隔4年再入選 冀留美經驗發揮作用

至於在美國留學的顏卓彬，自2015年代表香港出席於緬甸舉行的亞青盃後，未嘗再披港隊戰衣，這名小將透露昨晚等待最終名單時，心情尤如「受刑」，「昨晚回到家中後便一直看電話，等待公布決選的消息，當在名單上找到自己名字的那一刻，心情很興奮」。不過顏卓彬沒有讓喜悅衝昏頭腦，坦言要更好地準備自己，希望於「5日踢3場」的困境下協助港隊，「之前只在預備組及梯隊比賽，但這兩年在美國的大學聯賽，比賽頻率更快，對抗性亦更高，希望可將這些經驗運用在比賽上，幫助港隊取得佳績」。

港隊於外圍賽被列入於G組，將於22日迎戰新加坡，兩日後再硬撼東道主蒙古，再於26日遇上朝鮮。首名球隊及4支最佳次名球隊可直入2020年在泰國舉行的決賽周，若決賽周主辦國的泰國同樣成為小組首名或4支最佳次名之一，則第5支最佳次名球隊亦可獲決賽周資格。

因蒙古天氣惡劣，港足U22押後出發。（袁志浩攝）