【歐國盃2020】沙基利大腿受傷退隊　缺席瑞士首兩場外圍賽

梳頓沙基利最近在利物浦長坐冷板，好不容易等到國際賽檔期，偏偏又因為大腿受傷，要退出瑞士國家隊。 沙基利除了缺席瑞士兩場歐國盃外圍賽首兩戰外，3月底對熱刺的英超大戰，能否上陣仍是未知之數。

瑞士足總在官網宣布，沙基利因大腿鼠蹊位置腫痛發炎，需提早退隊，將會缺席3月23日作客格魯吉亞、26日主場對丹麥的歐國盃外圍賽D組賽事。據了解，這名27歲進攻中場周一未有參加操練，而是在蘇黎世一間醫院接受檢查，暫時未知主帥柏高域會補選誰人代替。

沙基利於首季歐洲國家聯賽A2組4仗皆有上陣，在首戰大勝冰島射入一球，瑞士以榜首姿態打入歐國聯決賽周，又得到了歐國盃外圍賽附加賽參賽權。瑞士將在6月初舉行的歐國聯決賽周4強對葡萄牙。

沙基利因傷退出瑞士大軍。（Getty Images）

沙基利是瑞士殺入歐國聯決賽周的功臣之一。（Getty Images）

球會上陣時間大減

沙基利最近在利物浦上陣時間銳減，在2月24日「雙紅會」作客曼聯後，一直都未有落場。在歐聯16強對拜仁慕尼黑，沙基利曾明言想落場鬥前東家，可惜最後仍是坐冷板凳。因傷退出瑞士大軍後，沙基利能否在3月31日，利物浦主場對熱刺一戰上陣成疑。

沙基利最近在球會鮮有上陣機會。（路透社）

對於沙基利及另一「紅軍」球員拿比基達，最近上陣時間大減，利物浦主帥高普表示與球隊現時常擺出4-3-3陣式無關：「排陣是根據訓練時，及針對個別對手而定。我不會只用同一個陣式，但一班球員都仍要給我看到訓練成果。」沙基利今季為利物浦，在各項盃賽上陣26場，攻入6球並交出3次助攻。