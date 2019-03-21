【棒球】安打王鈴木一朗宣布退休　終結28年傳奇職業生涯

最美好的事情，總會有終結的一日。棒球迷最不願聽到的消息，還是要發生。 45歲的鈴木一朗宣布退休，結束28年寫下無數紀錄的輝煌職業生涯。

美國職棒大聯盟（MLB）開幕戰第二戰，西雅圖水手對奧克蘭運動家的比賽繼續在東京巨蛋球場上演。賽前日本傳媒廣泛報道，水手隊日籍外野手鈴木一朗賽後宣布退休的消息。

5.5萬入場球迷，聚精會神注視這位「神級」棒球手一舉一動，每當輪到他打擊，全場大叫他的名字「Ichiro Ichiro」，可惜頭三次均無功而還。他看來神情冷靜，第三次打擊後，鏡頭卻捕捉到他抹眼淚一幕，還是一貫木無表情，略紅的眼眶出賣了他。那眼淚，把他對棒球的熱愛，對賽場的不捨，完全流露出來。

鈴木一朗在全場掌聲下進場，今場是他職業生涯最後一戰。（Getty Images）

Ichiro再起飛！戰至第八局鈴木一朗把球擊出，可惜未能增添安打。（Getty Images）

第八局，一壘球證宣布鈴木一朗出局一刻。（Getty Images）

戰至第八局，他最後一次打擊，一壞兩好之後終於把球擊向正前方，惟力度不夠被殺出局。九局上半鈴木一朗被調離陣，全場觀眾為他喝采致敬，他笑着跟場內以及場邊每一位水手隊友、教練和職員擁抱過後，脫帽向球迷致意，這時候，跟他相差18載的日本投手菊池雄星已哭成淚人，另一非常尊敬他的隊友戈頓（Dee Gordon），也在默默流淚。

一代傳奇球手，就此謝幕。

九局上半，鈴木一朗被調離陣，他跟全場隊友逐一擁抱。（Getty Images）

鈴木一朗離場後笑着逐一跟場邊的隊友握手擁抱。（Getty Images）

鈴木一朗在MLB累積3089支安打，連同在日職棒作賽9年的安打計算在內，職業生涯打出4367支安打，創出棒球史上最高安打數紀錄，「安打王」之名當之無愧。

他10次入球MLB全明星隊，也曾贏得金手套，2004年以262支安打，創下MLB的單季安打紀錄。2001年，27歲的他才登陸美職棒加盟水手，但他的獨特擊球風格、速度和守備力，旋即贏盡美國球迷愛戴。他當季協助水手取得平紀錄的116勝，獲選美聯新人王和最有價值球員（MVP）。

東京巨蛋5.5萬名球迷，全場為鈴木一朗喝采。（Getty Images）

非常專業的鈴木一朗，預備打擊前仍在做慣常的招牌拉筋動作。（Getty Images）

周三（20日）的MLB首戰是他職業生涯第28個球季，亦是在MLB的第19個賽季。他的美國職棒生涯大部分時間均效力西雅圖水手，也曾加盟紐約洋基和邁阿密馬林魚。

這位安打王近年出場次數大減，去年5月轉任球團特別助理，暫別棒球場。至今年初參與集訓，以選手身分重返球場，戰罷今季在東京巨蛋舉行的首兩戰，終告別賽場。

再見了，鈴木一朗！（Getty Images）

鈴木一朗職業生涯最後一戰英姿