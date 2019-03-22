【游泳．NCAA】何詩蓓200個人混合泳遭DQ　轉戰接力摘兩牌

就讀美國密歇根大學的香港女飛魚何詩蓓（Siobhan），今晨出戰NCAA大學游泳聯賽次日賽事，雖在200碼個人混合泳初賽被取消資格，其後與隊友合力勇奪4x50碼自由泳接力銀牌和4x100碼混合泳接力銅牌，助密大以129分暫列總成績第3。 即將畢業的她明日將出戰爭金項目的200碼自由泳，硬撼世界冠軍級別泳手韋素和卡梅福力爭金牌。

何詩蓓去年率領密大在總成績取得第4，該校22年來首次殺上前4位置。（資料圖片）

次日進行的女子200碼個人混合泳初賽，何詩蓓本以1分53.88秒、第7名晉身決賽，惟裁判指她在蛙泳轉池時偷踢蝶腳犯規並取消其資格，無緣決賽。Siobhan其後與隊友Maggie MacNeil、Catie DeLoof和Daria Pyshnenko在4X50碼混合泳接力初賽游出1分26.91秒挾分組第5名總成績打入決賽，再以1分26.25秒摘下銀牌，僅次於有里約奧運冠軍韋素（Abbey Weitzeil）率領的加州大學柏克萊分校；季軍則為史丹福大學，時間是1分26.50秒。

何詩蓓（右二）在個人賽事遭取消資格，收拾心情後於兩項接力賽奪得獎牌。（twitter）

最後一年大學賽 劍指200自金牌



緊接「小美人魚」轉戰4x100碼混合泳接力初賽，與隊友Taylor Garcia、Miranda Tucker和Maggie MacNeil游出3分27.17秒、總成績第一躋身冠軍戰，同樣負責最後一棒的她反壓北卡羅來納州立大學，最終以3分27.49秒奪得銅牌。

尚餘兩日賽事，密大暫列第3，落後第一的史丹福大學44.5分。（twitter）

狀態大勇的何詩蓓將在明日第3日賽事出戰爭金項目的200碼自由泳，上屆憾負於世錦賽冠軍卡梅福（Mallory Comerford）摘銀的Siobhan將在最後一年的NCAA力爭金牌。