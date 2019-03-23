【日職】三浦知良J2正選披甲54分鐘　52歲傳奇再破紀錄

日本時間周六下午進行的J2聯賽，傳奇前鋒三浦知良（Kazu）繼續譜寫不老傳奇。Kazu今季首度為橫濱FC披甲，正選上陣鬥來訪的FC岐阜，1967年出生的他剛在上個月迎來自己52歲的生日。今日以51歲25日之齡上陣，再次打破由自己保持的J League最年長上陣紀錄，較為可惜的是三浦今仗未能取得入球，上陣54分鐘後被換出。

三浦知良生於1967年2月26日，在今年1月宣布與球會續約再征戰J2多一季。今場是他今季首次披上招牌11號球衣上陣，也刷新了此前由自己保持的51歲4個月5日的日本職業聯賽最年長上陣紀錄。

三浦知良正選上陣，表現拼搏，更差點取得入球。（日職官網圖片）

三浦知良賽後表示：「我很高興能夠上場，我一直為此作準備，同時希望展示自己對足球的尊重；當然有時想起自己的年齡時，我也會有一些負面情緒。」

三浦知良以52歲25日之齡，再度打破日職最年長上陣紀錄。（Twitter圖片）

助橫濱FC兩球擊退來訪歧阜

三浦今仗雖只上陣近1小時，但不乏破門機會。上半場29分鐘，橫濱FC一次進攻後，皮球在門前漏出，三浦本欲上前補射，可惜被FC岐阜球員飛身剷走皮球。至上半場40分鐘，三浦右路傳中予隊友渡邊一仁，可惜渡邊頂鈄未能構成助攻。三浦笑言：「如果換作是他傳球給我頂，可能已經入波了。」

最終三浦上陣至下半場9分鐘被換出，由外援伊巴入替。橫濱FC最終憑伊巴在入替後3分鐘入球，加上松浦拓彌85分鐘入波，以2：0力克來訪的岐阜。

下半場入替三浦知良的外援伊巴為橫濱FC先開紀錄。（日職官網圖片）

三浦賽後又指，「領隊早與我溝通好，下半場大約踢多10分鐘就會休息。很高興在球隊掌握主動形勢下，由伊巴入替我並取得入球。球隊獲勝是足球世界中最重要的事情，所以我順利地完成了我的本份。」

橫濱FC去季差一步就可升班重回J1，可惜在升級附加賽中被淘汰，三浦知良今季續約時已表明，希望盡最大努力令球會升班。