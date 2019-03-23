【港超聯】傑志3：0元朗登榜首　費蘭度：只可用勝利向對手施壓

由於港足於今個國際賽期未有安排友誼賽，原定於下月20日舉行的傑志對佳聯元朗，經雙方協議後提早今日（23日）於旺角大球場上演，結果傑志憑費蘭度梅開二度，以3：0大勝以殘陣應戰的佳聯元朗，把握賽程調動上的優勢，至少可坐穩榜首近兩周。 攝影：袁志浩

傑志小將羅梓駿、鄭展龍及陳晉一，正於蒙古出戰U23亞錦外，惟元朗陣容比主隊更殘缺不堪，亞援王睿獲中華台北徵召征戰友賽，外援中堅杜馬思、兩名巴西攻將慕沙及基斯亦累積5黃停賽，從傑志借用的門將陳嘉豪，則因合約條款無法披甲，元朗今仗僅派出一員外援基爾頓，主教練郭嘉諾亦正於中國昆明修讀教練課程，連續兩場未能領軍。

華杜斯欲上前補中，但射手盧卡斯快一步「執雞」，助傑志領前。（袁志浩攝）

傑志借將陳嘉豪因合約條款未能披甲，元朗改以葉嘉宇把關，上半場此子一度出迎化解攻勢。（袁志浩攝）

法比奧難敵傑志進襲 費蘭度左腳連轟兩球致勝

開賽僅兩分鐘，被看低一線的元朗先覓得黃金機會，惟基爾頓門前兩碼起腳竟告斜出；元朗16分鐘再於禁區頂博得罰球機會，基爾頓主射越楣而過。今仗多以兩翼側擊的傑志，22分鐘打破僵局，佐迪右路殺入禁區後勁射，葉嘉宇擋出不遠，「藍鳥」由盧卡斯「執雞」成1：0。傑志戰至43分鐘再添紀錄，費蘭度接應中場妙傳後壓過守衛推入禁區，起左腳勁射破網，傑志以兩球優勢完半場。

元朗隊長法比奧今仗轉任中堅，多次瓦解傑志進攻，換邊後更差點偷襲得手，惟左腳燙射遠柱僅貼柱而出。惟這名隊長始終獨力難支，74分鐘傑志以小組組織撕破元朗防線，鞠盈智輕力挑入禁區，入楔的盧卡斯後腳撞高，由後上的費蘭度球不着地抽入成3：0。「藍鳥」尾段再有入球機會，費蘭度施假身扭過張健峰後，橫傳至盧卡斯腳下，後者的射門省中人彈出，最終傑志向元朗大派3蛋，賽後以15戰30分、一分之差壓過少打一場的和富大埔升上榜首，因爭標對手於4月6日前仍未有比賽，傑志暫坐穩「一哥」位置。

元朗多名外援中堅缺陣，隊長法比奧唯有擔任後衛，面對盧卡斯略感吃力。（袁志浩攝）

+ 5 + 4 + 3

費蘭度談爭標 「提醒對手我們就在背後」

港超爭標進入最後直路，後上的「藍鳥」氣勢強勁，聯賽錄得4連勝，更在今季首度領先積分榜，入球功臣費蘭度賽後表現雀躍，「很高興自己射入兩球，但協助球隊登頂是更重要的事。我當然在球隊爭標中扮演重要角色，但其實全隊都一樣，我們會盡力做到最好，付出超過100%」。

費蘭度又稱球隊自去仗擊敗富力R&F、贏出「6分波」後信心大增，談及爭標形勢，他高呼「We have chance」：「我們會為這目標而努力，但目前只可以做的，便是贏出每一場，以勝利向爭標對手施壓，提醒敵軍我們就在背後。」

費蘭度今仗兩度左腳開弓，射破葉嘉宇十指關。（袁志浩攝）

傑志接下來仍要應付足總盃及亞協盃分組賽等賽事，賽程頻密，主教練朱志光稱幸好傷兵已逐漸康復，僅剩中場泰迪仍在「十字軍」之列，但相信3位小將戰畢U23亞錦外後，人腳可更充裕。「藍鳥」餘下3仗聯賽對手分別為冠忠南區、凱景及東方龍獅，朱志光坦言爭標仍存在很多變數：「即使現在登上榜首，我亦不會理會，更不用理會其他爭標對手。足球世界內沒有容易的比賽，往往因輕敵而累事，現在只需做好自己。」