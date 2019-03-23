【羽毛球】港隊0：3負中國　年輕球手驚喜演出獲教練讚賞

湯恩佳盃亞洲羽毛球混合團體賽今晚（23日）上演「港中大戰」，港隊以年輕球手出戰，多局與對手鬥至最後，儘管最終以場數0：3告負，但眾將表現仍得總教練何一鳴褒獎。

昨天8強對中華台北決勝一戰奏捷的混雙新配搭鄧俊文/吳芷柔，今晚打頭陣，迎戰中國的何濟霆/杜玥。首局港隊失誤頗多，先輸10：21；次局「鄧吳配」初段一度落後0：6，幸而兩人及時回勇，連番進襲得手反超15：14。其後雙方拉鋸進入「刁時」，港隊先取2分以22：20把局數扳平。可惜「鄧吳配」第3局無以為繼，激戰55分鐘後終以14：21落敗，被中國於場數先下一城。

鄧俊文（左）改拍吳芷柔（右）出戰混雙，今晚打頭陣。（陳天朗攝）

港隊王牌伍家朗昨天比賽時拉傷右膝，只作壁上觀。22歲小將李卓耀臨免受命，面對中國同齡球手陸光祖，首局未有怯場，僅以18：21惜負；次局李卓耀打得較為急進，更兩度判斷落點失誤，以9：21直落兩局敗陣。賽後李卓耀承認表現未如理想：「家朗受傷後，我獲派上陣，可惜自己打得不好。可能心理欠缺充足準備，未夠集中。」家朗在場時需要使用柺杖助行，他指仍未確定傷勢：「昨晚完賽後膝蓋已腫脹，今次是自己初次因滑倒而觸傷膝蓋，過兩天會見骨科醫生才知道情況，之後亦會留港休息。」

伍家朗傷及膝蓋，需靠枴杖步行。（陳天朗攝）

分組賽曾擊敗日本隊的男雙搭檔楊銘諾/張德正，今晚碰上國家隊的韓呈愷/周昊東，再為球迷帶來驚喜。這隊港隊孖寶首局先以21：14獲勝，縱使第2局曾被拉開分數，兩人在來回球的激戰中贏得寶貴分數，追近至2分之差，最後只以18：21落敗。決勝局楊銘諾和張德正未能扭轉形勢輸17：21，港隊最終場數以0：3負予中國，不設季軍戰下獲得一席第3名。

李卓耀代替受傷的伍家朗出戰男單。（陳天朗攝）

雖然港隊未能殺入決賽，總教練何一鳴仍滿意球員表現：「有看球的球迷都知道，港隊不斷進步。分組賽2：3不敵日本稍為可惜，8強3：2贏中華台北則是我們預料之內的戰果。今晚我們希望能在中國身上贏一場甚至兩場，球員們已竭盡所能，我肯定5月的蘇迪曼盃會表現得更加好。」他特別點名讚揚3名新人：「第一是男雙，今晚對中國兩名水平甚高的組合，能打出超水準，僅是以經驗之差稱臣；另一個是吳芷柔，以她20歲的年紀首次晉升參戰團體賽，與老大哥合作，膽量和表現均予人感覺不俗。」