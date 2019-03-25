【行山路線】九龍好去處集合　詳盡多圖　新手必睇

九龍北靠連綿群山，東起自飛鵝山，經大老山、慈雲山、獅子山、畢架山，西至金山，大多可沿路俯瞰港九景致。這些山上，行山徑交錯縱橫，四通八達，深受香港行山及晨運人士歡迎。

【九龍行山路線】慈雲山法藏寺起步往十二笏 沿衛奕信徑影吊鐘花（01美術製圖）

【九龍行山路線】慈雲山法藏寺起步往十二笏 沿衛奕信徑影吊鐘花

重點：春季欣賞吊鐘花

簡介：沿衛奕信徑行，直到W48便會開始見到伶仃疏落的吊鐘花，再走前一點，不少吊鐘花就會乍現眼前。一顆一顆茂密的吊鐘大多生長在山徑之下或要抬頭仰望，生得都甚高，在山徑上大部分都只能遠觀，彷彿叫人不要打擾它們一樣。

【獅子山行山路線】樂富站行兩小時登頂 飽覽九龍全景影相要小心

重點：獅子頭拍照熱點，小心不要站太出

簡介：高495米的獅子山橫臥東西，面朝南，背向北，分隔九龍與沙田。獅子山西南崖壁直陡峭如獅頭，蜿蜒山脊由西向東像獅背，山勢外形如一頭雄獅伏地，故而得名。欲登獅頂，需花一點氣力，最簡單快捷的方法，可由樂富的獅子山公園起步。

【飛鵝山行山路線】經東洋山象山登頂看九龍美景 記得留意小豬石（01美術製圖）

【飛鵝山行山路線】經東洋山象山登頂看九龍美景 記得留意小豬石

重點：觀賞日落勝地飛鵝山，「自殺崖」新手勿進

簡介：「東洋山」高海拔533米，是大老坳的一座高山，位於飛鵝山、象山之北，大老山以東。在山頂可飽覽360度景觀，包括西南面整段由飛鵝山至大老山的雄偉山脈、東面恬靜滿佈遊艇的白沙灣、東南面一柱擎天的鷓鴣山等。東洋山南面的山腰是衛奕信徑4段，大多數人都會略過此山頭，匆匆而過，或許是因為在Google地圖上沒有東洋山的名字。

【麥理浩徑第六段行山路線】石梨貝起步 金山路必遇猴子作伴？

重點：最短麥理浩徑分段，帶行山杖防猴子

簡介：麥理浩徑第六段是麥徑最短的一段，全程官方記錄是4.6公里，沿路為本地獮猴最密集聚居地。由大埔道開始，沿金山路直上，途經孖指徑戰壕古蹟到城門水塘。

【麥理浩徑五段行山路線】最近市區 飽覽九龍美景兼看軍事遺蹟

重點：前往起點較不方便，軍事遺蹟處處

簡介：麥理浩徑第五段是最近市區的一段，比大部分段落的海拔為低。由基維爾營地開始，攀越大老山的山脊至沙田坳，再繞過獅子山的山腰，經筆架山及鷹巢山自然教育徑至大埔公路。

【衛奕信徑行山路線】拍攝城市銀河最佳地點 非飛鵝山赤柱峽道莫屬

重點：號稱香港最令人心醉的夜景

簡介：通過東洋山的考驗，經過基維爾營地和大老坳，接上飛鵝山道，眼前的景象令人窒息！點亮了的九龍半島舖在腳下，遠處維多利亞港的有如緞帶，優雅地分隔港九兩岸的夜景，和太平山夜景正好相對。