【足球】美斯傷腹股溝無緣鬥摩洛哥　提早退隊返回巴塞

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美斯日前在世界盃後再度披上阿根廷戰衣，但球隊於馬德里友賽以1︰3敗予委內瑞拉，美斯更腹股溝受傷，令他要提早離隊返回巴塞隆拿。有傳阿根廷足總因此少收摩洛哥足總50萬歐元。

帶傷踢足90分鐘輸波

31歲的美斯自世界盃16強後，首次代表阿根廷上陣，他踢足90分鐘，惟球隊在史卡朗尼領軍下以1︰3敗予世界排名32的委內瑞拉。今天阿根廷足總宣布美斯因腹股溝傷患，將缺席3月27日鬥摩洛哥一役。美斯提早離隊，獨自回到巴塞隆拿，希望趕及4月11日歐聯8強作客曼聯一役。

沒有美斯，摩洛哥對阿根廷一役吸引力大減。西班牙傳媒指摩洛哥為這場賽事支付100萬歐元予阿根廷足總，不過美斯因傷避戰，阿根廷足總將少50萬歐元。

美斯戰罷委內瑞拉後，已返回巴塞隆拿養傷。（資料圖片）

曾為阿根廷奪得世界盃的名宿巴薩里拉，去仗落敗後質疑美斯︰「美斯是一個很出色的球員，踢任何球隊也可有出色表現。不過他踢巴塞隆拿時態度較好，有些事（在阿根廷國家隊）發生了。踢得好時球隊都愛你，不過當情況不對勁時，就會令人感到不舒適，當然我不知道實際情況。」

▼歐聯8強走勢（按圖放大）▼

美斯帶傷踢足90分鐘，阿根廷仍以1︰3負委內瑞拉。（資料圖片）

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