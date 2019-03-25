【網球】基域奧斯不消1小時輕鬆贏波晉級　球迷出言辱罵被逐

澳洲「壞孩子」基域奧斯（Nick Kyrgios）在今日（25日）出戰邁阿密公開賽第三圈，雖然直落兩盤輕鬆擊敗拿祖域，但他在今仗場外亦有爭議。「麻煩友」基域奧斯在第一盤時與場邊的觀眾理論，結果該名觀眾被驅逐出場。

基域奧斯在第三圈迎戰塞爾維亞的拿祖域（Dusan Lajovic），該名23歲的澳洲球手今場開出12個「Aces」，加上全場5次破發成功，使他今仗以6：3及6：1輕取拿祖域，不消1小時便完成賽事。

基域奧斯全場開出12個直接發球得分，使他在今仗僅一次被破發。（路透社）

基域奧斯不消1小時輕取拿祖域，下圈將與哥歷交手。（路透社）

以「壞孩子」見稱的基域奧斯，今仗即使贏波晉級，但他亦有麻煩事發生。基域奧斯在第一盤途中，他突然與觀眾席上的觀眾理論，先向該球迷詢問，「為何你在星期日晚觀看我的球賽？」，並以網球擲向該名觀眾，更向觀眾的方向拍掌，結果該名觀眾被驅逐離場，更向他出示中指，而基域奧斯則向他揮手示意。

基域奧斯在比賽途中與在場觀眾理論，結果該名球迷被逐離場。（路透社）

基域奧斯在賽後從容地向記者透露該名觀眾的對話內容，「在一眾入場球迷中，亦有一些對你不感興趣的人入場。在與他理論時，亦向我出言侮辱，我實在是樂在其中，因為我知道該球迷最終亦會被逐，而在場其他球迷並不介意看見這畫面。」

該名球迷被逐後，基域奧斯向他揮手示意。（Twitter截圖）

基域奧斯與觀眾的爭論外，他在首盤自己的發球局時，再度使出下手發球，殺對手一個措手不及，他在墨西哥賽對拿度時，亦曾開出下手發球，亦同時取分。

他對今場的表現感滿意，並希望繼續在球場中享受網球，「我在今場發球及回球發揮水準，我對整體表現亦十分高興，我並不知道明天在網球場會發生任何事，所以我希望繼續享受網球的樂趣。」基域奧斯下一圈將與哥歷交手，爭奪8強席位。