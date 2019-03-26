【傑出運動員選舉2019】呂麗瑤奪最具潛質　杜敬謙獲嘉許狀致敬

在亞運會勇摘銅牌的跨欄女將呂麗瑤，首次踏上傑出運動員選舉頒獎台，奪得最具潛質運動員獎項。 頒獎禮正式開始前，螢幕投影的黑白笑靨乘載著我們對香港飛魚杜敬謙（Kenneth）的回憶。 該26歲飛魚上周在美國佛羅里達州訓練後暈倒猝逝，大會在今晚頒獎禮上向候選最具潛質運動員的他，頒發嘉許獎向其致敬，表揚他為香港體壇作出的巨大貢獻。

首踏傑運頒獎台的呂麗瑤，今晚以一身黑色型格連身褲造型亮相。她去年雅加達亞運女子100米跨欄決賽，摘下香港女子田徑運動員的亞運首面銅牌，締造歷史。

手執最具潛質運動員獎座的她，微笑表示既開心又緊張，因知道在亞運年競爭激烈，也許有人會說這個潛質運動員獎項「潛」得有點遲，惟「瑤瑤」珍惜每個獎項：「第一次踏上傑運頒獎台，這個典禮是體壇一年一度盛事，能夠上到這個台已感到很榮幸，什麼獎項都不要緊了。」

「第一次踏上傑運頒獎台，這個典禮是體壇一年一度盛事，能夠上到這個台已感到很榮幸，什麼獎項都不要緊了。」（羅君豪攝）

呂麗瑤走出重重陰霾，於亞運得到一面銅像。（羅君豪攝）

事實上，呂麗瑤在2018年跨過的難關比跑道上的更多；不但自「#MeToo」事件後逐漸走出陰霾，同時是克服右腿韌帶撕裂傷患後重新出發。亞運會一面銅牌不僅證明了過去的努力，更是令她鼓起勇氣堅持下去的動力。

問到可會有信心打躋身下屆的「八傑」（傑出運動員），這晚自信耀眼的她笑謂：「潛質只有一次名額，下年有信心的。」除了自己得獎，她也為同是跨欄運動員的王珞僖都奪得最佳青少年運動員感到高興：「下台後聽到台上宣布時很開心，相信身在新加坡的教練鄧漢昇都會很高興。」她透露明日將出發往新加坡參加田徑賽，獲獎後興奮的她笑道：「好想快點跑啊！」

大會在開始頒獎禮前，向已故泳手杜敬謙致敬。（羅君豪攝）

向杜敬謙致敬頒發嘉許獎

屢破紀錄、連奪獎牌的Kenneth原與呂麗瑤、梁穎儀等獲提名最具潛質運動員。今晚，在全場深切哀悼後，教練陳劍雄上台代表接受大會的嘉許獎。自兩歲便隨家人移居澳洲的Kenneth，2017年毅然轉籍香港為出生地披起戰衣，短短兩年已刷新17項香港紀錄，被視為香港出戰東京奧運一大希望。2018年，這名追逐紀錄的泳手一年間共刷新了5項香港紀錄，並在世界游泳短池錦標賽的100米混合泳躋身決賽，成為香港歷來第一位能晉身短池世界賽決賽的港將。

這晚，場上無一不為Kenneth的努力和潛質所動容。他是對手和隊友眼中能激發鬥志的競爭者、教練心中具潛能仍勤奮的泳手、記者眼中親切謙遜的運動員。