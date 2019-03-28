【田徑】港隊首日勇奪3金2銀1銅　楊文蔚呂麗瑤新加坡封后

香港田徑隊以新加坡田徑公開賽作為亞錦賽最後備戰，今天於首日賽事勇奪6面獎牌，「跳高女神」楊文蔚今季首度突破1.80米關口，跳出1.81米摘金，師妹黎恩熙則以1.65米奪銅。

港隊在首日賽事已取得6面獎牌。（由田總提供）

新加坡田徑公開賽首日，7名港將分途出擊，除了楊文蔚和黎恩熙，女子鉛球代表杜婉筠、標槍代表吳其芯、「欄后」呂麗瑤、陳仲泓和梅政揚先後登場。

楊文蔚去年在雅加達以1.80米完結職業生涯首個亞運後，一直未能再突破「一米八」關口。今年2月的香港田徑系列賽季前賽，她僅跳出1.68米，其後在3月的大專賽未能越過1.77米，以1.73米封后。這名香港女子跳高紀錄保持者，今日首次以全程由1.70米起跳，跳過1.75米後直接挑戰1.81米，雖未能突破自己在2017年創下的1.88米香港紀錄，仍以1.81米奪得冠軍，為下月的亞錦賽注入強心針。

楊文蔚賽後坦言，最高興並非跳出1.81米：「這是我第一次用全程（11步）跳，之前都是5步、7步。其實這高度又不算很高，比起跳到1.81米，我更開心是可以做到賽前與教練商討的技術，把練習到的應用在比賽上。」Ceci在今場賽事嘗試挑戰1.85米和1.90米，她謂很高興1.90米跳起來感覺不俗，希望在亞錦賽前的兩個全國賽能做得更好。

師妹黎恩熙在月中的亞少田徑賽創下個人最佳成績，以1.79米摘金，今日她則跳出1.65米，為港隊奪得一面銅牌。

呂麗瑤跑出今季最佳成績（SB）摘金。（由田總提供）

至於剛奪得香港「傑運」最佳潛質運動員的呂麗瑤，在女子100米跨欄5人決賽中以13.60秒摘金，造出今季最佳成績。香港「欄王」陳仲泓和強敵梅政楊在男子110米跨欄初賽分別跑出19.95秒和19.90秒，雙雙殺入決賽，梅政揚終以13.761秒封王，僅0.009秒壓線贏陳仲泓，二人均打破大會紀錄，第三名則由馬來西亞跑手取得。梅政揚的時間與陳仲泓保持的香港紀錄僅差0.021秒。

此外，香港女子鉛球紀錄保持者杜婉筠今日以12.86米奪銀，金牌由中華台北選手郭姵妤以14.42米取得。女子標槍方面，吳其芯以47.65米名列第六。