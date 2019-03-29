【足球】希古恩宣布退出阿根廷國家隊　屢被批評身心俱疲

阿根廷前鋒希古恩在去年的俄羅斯世界盃後，至今一直未有入選國家隊的大軍名單，該名31歲的車路士前鋒宣布因家庭理由，正式退出阿根廷國家隊，並希望將注意力放在車路士上。

希古恩自2009年起開始代阿根廷國家隊，代表國家隊的10年間，曾三度出戰世界盃決賽周，他在世界盃及美洲盃決賽中連番失機，使阿根廷多次與錦標擦身而過，其中2014年世界盃決賽單刀射斜仍令人歷歷在目。

希古恩多年來為阿根廷上陣75場，並攻入31球，但他在俄羅斯世界盃顆粒無收，他上一個國際賽入球已經是在2016年10月的世界盃外圍賽時攻入。

希古恩在2014年世界盃決賽未能把握黃金機會，使阿根廷錯過奪冠的良機。（Getty Images）

希古恩在世界盃及美洲國家盃的決賽亦曾錯失良機，使阿根廷多次與錦標擦身而過。（Getty Images）

希古恩在接受《阿根廷FOX SPORTS》訪問時，正式公布退出國家隊的決定，希望有更多時間陪伴家人，「在經過深思熟慮後，我在阿根廷國家隊的時間到此為止，我決定退出國家隊，從今開始成為一位旁觀者，我相信這決定會使不少人感到高興。我已向主帥史卡朗尼表達我的想法，我認為這個決定對我的足球生涯有利，同時亦有更多時間陪伴家人，享受家庭生活。」

希古恩在上年的俄羅斯世界盃顆粒無收，上一個國際賽入球已是在2016年10月。（Getty Images）

希古恩在國家隊貢獻31個入球，亦是阿根廷史上國家隊入球第6多的球員，不過他在國家隊的把握力一直惹人詬病，面對批評，他亦感到身心俱疲，「在2014年世界盃我在8強攻破比利時的大門時，我相信所有人亦同樣感到興奮，但人們往後只會記得你錯失過的黃金機會。當你面對一切惡毒的批評時，我的家人同樣深受傷害，但我自問在國家隊效力時，我已傾盡我全力。」

美斯與希古恩為阿根廷效力多年，仍未能助國家隊帶來主要賽事的錦標。（Getty Images）

希古恩不再披起阿根廷的戰衣，他可將注意力放在車路士上，全力為球會貢獻，「退出國家隊後，我可以專注在車路士的賽事，以達成我對球會的承諾。英超是一個十分高強度及競爭激烈的聯賽，我樂在其中，希望為車路士在聯賽貢獻更多。」