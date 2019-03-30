【跳繩】全能跳繩公開賽首移師商場舉行　何柱霆陳芷琳成總冠軍

花式跳繩世界冠軍何柱霆今天亮相荃灣愉景新城，但他不是表演，卻是比賽。 首次於商場作賽，雖然不太習慣，但何柱霆依然憑精湛技術贏得香港個人全能跳繩公開賽總冠軍。 之後，他將到歐洲交流汲取經驗，希望在年底的香港選拔賽更上一層樓。 攝影：方家遠

由香港專業花式跳繩學校主辦的「香港個人全能跳繩公開賽2019」，有別於以往，今屆首次移師大型商場舉行，讓更多公眾近距離接觸跳繩運動。

兩日（30及31日）比賽都在荃灣愉景新城地下中庭舉行。比賽分公開及挑戰組，參賽人數近500人，來自香港、澳門、台灣、日本等地，港將包括首位華人花式跳繩世界賽總冠軍何柱霆、2018年花式跳繩世界賽總冠軍劉盼晞、2018年花式跳繩世界賽花式賽冠軍葉心甜。

香港個人全能跳繩公開賽2019首於商場舉行，看得觀眾拍爛手掌。（方家遠攝）

下午挑戰組賽事，陳芷琳及何柱霆包辦男女子組16歲或以上組別的30秒及2分鐘速度賽冠軍。較後舉行的花式賽，兩人也躋身「1 on 1 battle」，當中何柱霆更是首名晉級，之後順利成為冠軍。總成績方面，何柱霆成為男子組16歲或以上組別個人總冠軍，陳芷琳雖然在「1 on 1 battle」不入三甲，但兩項速度賽冠軍足以令她成為女子組16歲或以上個人總冠軍。

何柱霆謙稱，今天於花式項目表現平平。（方家遠攝）

何柱霆賽後表示，自己首兩項比賽發揮不俗，花式賽雖然掄元，但表現只屬一般：「今天速度賽（30秒及兩分鐘）的表現接近練習水平，但花式項目差距甚遠，失誤比想像中多。頭兩項比賽我會給自己7至8分，但尾項只得6分。」

「這可能與練習有關。因為練習多數分開數段，每20秒1段，較少全套練習；另外，由於練習時沒有射燈，比賽時燈光也影響了發揮。」

他續指，平時甚少在短時間內完成三個項目：「完成首兩個比賽分項後，體力消耗較多，變相增加自己最後（速度賽）的失誤。」

何柱霆年中將到歐洲交流，汲取更多經驗。（方家遠攝）

今屆比賽移師愉景新城，令更多公眾能欣賞此比賽，現場氣氛更好，但運動員壓力或多或少有所增加。何柱霆指，自己比賽經驗多，在眾多觀眾之下比賽也沒有感到太大壓力，反而場地變化對他影響更大。

「第一次在商場比賽，故自己不太適應場地地面。與體育館不同，今次比賽場地並非木板地面，而是商場地面加上一片膠面。到比賽中段地面有稍微凸起，對自己發揮有所影響。」

香港個人全能跳繩公開賽2019。（方家遠攝）

今次比賽後，何柱霆未來數月暫定不會參加任何比賽，到7月中遠赴歐洲交流。「自己參加了多年亞洲賽，但甚少接觸歐洲賽。故計劃在7月中至8月尾到當地跳繩機構交流，觀看相關賽事；下個比賽應該是12月的香港選拔賽。」