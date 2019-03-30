【乒乓．卡塔爾賽】黃鎮廷何鈞傑男雙封王　世錦賽前注強心針

港將黃鎮廷今年初改與林兆恒合作，於匈牙利乒乓球公開賽奪得男雙季軍；到到卡塔爾公開賽，他改回伙拍舊拍檔何鈞傑，戰績更上一層樓，以局數3：1擊敗德1的波爾/法蘭斯卡，勇奪冠軍，為4月底世錦賽注下強心針。

卡塔爾公開賽是港隊今年第二站賽事，黃鎮廷兩站均踏上頒獎台。1月的匈牙利他與林兆恒合作奪得男雙季軍，今次則與何鈞傑「再續前緣」，兩人默契依然，在男雙一路過關斬將，包括4強以局數3：2險勝韓國的鄭榮植/李相秀，來到決賽火併德國的波爾/法蘭斯卡。

黃鎮廷（左）及何鈞傑（右）勇奪卡塔爾公開賽冠軍。（乒總提供）

「黃何配」首局未遇太大考驗，輕勝11：4。第二局他們一度落後4：10予德國組合，即使關鍵時刻連追3分，但仍難收復失地，輸7：11。猶幸他們未因被對手扳平而洩氣，再取兩局11：9及11：9，終以局數3：1奏凱，奪得冠軍。

「黃何配」將會合作出戰世錦賽，力爭男雙獎牌。（ITTF圖片）

何鈞傑賽後表示，這個冠軍為世錦賽注下強心針：「今站應是4月底世錦賽前最後一個比賽，我們把握這個最後備戰機會，所以奪冠絕對是一大強心針。」總教練陳江華也說，由於黃鎮廷及何鈞傑將會合作出戰世錦賽男雙，所以今站卡塔爾公開賽必須重組。